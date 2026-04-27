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Política y Economía

Javier Milei en la Fundación Libertad: "Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política"

Javier Milei en la Fundación Libertad: "Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política"
27 de Abril de 2026 | 22:12

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El Presidente de la Nación, Javier Milei, repudió intento de atentado que vivió Donald Trump, su par de Estados Unidos, cuando debió ser evacuado el pasado sábado, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Luego, repaso su gestión económica y vinculó los malos índices a la política.

Al referirse a la actualidad del país, el mandatario reveló: "La actividad se frenó en seco y dejó de crecer la economía y dejó de crecer el salario. Si la gente tiene una sensación de frustración en los últimos seis meses no es casualidad, es el efecto de haber destrozado el capital de trabajo".

"Hoy todo eso se está reconstituyendo, el crédito empezó a crecer nuevamente, en marzo la economía parece haber mostrado los peores números y en abril empieza a mostrar signos de recuperación, se puede ver mirando la recaudación”, siguió.

Asimismo, ratificó: "No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia. No vamos a dejar de mirar la evidencia empírica”. Y agregó: "Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política que no se pudo llevar puesto el programa, y que además la gente apoyó en las elecciones".

"La cantidad de empleo subió. Cayeron los formales y crecieron los informales. La economía creó empleos, son informales, mandamos la ley de modernización laboral para que sean absorbidos”, continuó. En esa línea, profundizó: "Es mentira que se destruyen puestos de trabajo. Los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público. ¿Saben al que peor le fue con esta economía en términos reales? A mi, que fui el único que no se subió el sueldo. De hecho, soy el presidente que menos gana en América".

Sobre la creación de empleo en el sector privado, indicó: "Está prácticamente empatada. Los no registrado vienen ganando por goleada, por eso crece. No les sorprende cómo florece la economía del conocimiento. Ahora se exporta 10 mil millones de dólares cuando antes no se exportaba nada. Es deshonesto omitir el dato de los no registrados cuando son más de la mitad de los que trabajan”.

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"No nos dejemos psicopatear por los kukas, no les demos lugar para que vuelvan, no les voy a dejar pasar nada del discurso mentiroso que tienen", señaló.

El mandatario disparó: “mi más enérgico repudio al intento de asesinato al Presidente Trump. Estamos ante un auge de la violencia política de la izquierda: no aceptan perder en la batalla por las ideas y en las urnas”.

"Los liberales cometimos un grave error luego de la caída del Muro de Berlín de creer que la mera evidencia alcanzaba. La realidad demostró que no. Lo que hizo el marxismo fue reconstruirse y dar la batalla cultural y trasladar la lucha de clases en otro tipo de debate en la sociedad y terminaron tomando la escena. Por eso es tan importante esta fundación para dar la batalla cultural”, continuó.

En esa línea, reconoció que las instituciones como Fundación Libertad "están para dar la batalla cultural”. Y siguió: "Los avances que hemos estado haciendo han sido tan grandes que no sólo hemos empezado a ganarles los debates porque también tuvimos que aprender a debatir con ellos, sino que comenzamos a ganarles en las urnas y eso los tiene profundamente violentos. No tienen problemas en recurrir a la violencia”.

“Para ellos lo importante es su idea de colectivo. Para ellos los humanos son meras piezas en un tablero de ajedrez y no tienen problema en matarnos si lo ven necesario. Tenemos que dejarlos en evidencia. El objetivo de la charla de hoy es mostrar las ideas de la libertad funcionan”, cerró al respecto del hecho sucedido en Washington.

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