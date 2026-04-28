La Reserva tripera recibe a Tigre en Abasto

Esta tarde desde la 15.00, la Reserva albiazul jugará frente a Tigre por la undécima fecha del Torneo Proyección Apertura 2026. El partido se jugará en Estancia Chica, Damián Parodi será el árbitro y la transmisión será a través de la plataforma LPF Play.

El Lobo suma 14 puntos y está séptimo en la zona, a dos unidades de los puestos de clasificación. Los citados son Máximo Cabrera y Agustín Ayala; Jeremías Langa, Lucas Lamella, Federico Pendas, Nehemías González, Tiziano Rocco, Mariano Ojeda y Alejo Gelsomino; Nicolás Sánchez, Tiago Azamé, Francesco Paradela, Leonel Troncoso, Dylan Álvarez y Lautaro Díaz; Santino López García, Santiago Villarreal, Lautaro Napolitano, Francisco Ballesteros, Jorge de Asís y Gerónimo Kúgler.