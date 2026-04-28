Gimnasia vuelve a las prácticas con la duda entre Giampaoli y Conti

Llegó el frío... ¿y las vacunas?: alertan falta de antigripales en La Plata
Llegó el frío... ¿y las vacunas?: alertan falta de antigripales en La Plata
Así funcionaba la “Pyme tumbera” en La Plata: comercio ilegal y “sectores vip” en la Unidad 9
Una cena con Milei, Karina, Adorni y Macri: para el Presidente el ajuste “lo pagó la casta” y “lo peor ya pasó”
VIDEO. Segundo día de paro docente en la UNLP: colegios sin clases y adhesión dispar en facultades
¡Adentro! Gimnasia clasificó a los playoff del Torneo Apertura gracias al resultado de Huracán
Abril termina con temperaturas de invierno: día por día, así estará el tiempo en La Plata
Rincón, insiste: “estuve con Messi, no mentí, tiene lindo cu...”
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Investigan a un profesor de boxeo de La Plata por una serie de presuntos abusos sexuales
Millonaria multa contra el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia
La recolección de la basura “verde” abrió un fuerte cruce en la Ciudad
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Detectaron en Argentina seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo
Piden indagar al titular de ARCA por presunto lavado y evasión
VIDEO. Interna al rojo vivo en el PJ: nuevo cruce por el reparto de alimentos
Los números de la suerte del martes 28 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Amenazas en escuelas bonaerenses: presentaron una denuncia ante la Procuración
Secuelas de los graves incidentes registrados en escuelas secundarias
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luego de la victoria ante Belgrano, el plantel albiazul descansó -los futbolistas llegaron a La Plata cerca de las 5 de la mañana del lunes- y regresará a los entrenamientos esta tarde desde las 16.30 en Estancia Chica.
Con una base sólida, Ariel Pereyra parece tener solamente una duda en la estructura defensiva, ya que deberá optar entre Renzo Giampaoli -cumplió la fecha de suspensión por haber alcanzado las cinco amarillas- y Germán Conti, quien jugó como titular ante Acassuso y el Pirata en sus primeros partidos del año.
Si bien Conti fue reemplazado por Juan Cruz Cortazzo, no hubo lesión y su salida obedeció a una precaución ante un calambre que no lo pone en duda para el partido ante Argentinos Juniors. Por eso, el entrenador deberá elegir entre los centrales, con cierta ventaja para Giampaoli que jugó siempre cuando ambos futbolistas estuvieron a disposición del cuerpo técnico.
En esta etapa de definiciones todo Gimnasia está atento a la acumulación de tarjetas. En las últimas semanas fueron suspendidos Alexis Steimbach, Ignacio Fernández y el mencionado Giampaoli. Según el último informe de la Liga Profesional, Nicolás Barros Schelotto y Enzo Martínez son los dos futbolistas que acumulan cuatro tarjetas amarillas y son habituales titulares. Ignacio Miramón, que aparece en varias páginas de estadísticas con cuatro cartones amarillos, tiene tres según el informe oficial previo al partido en Córdoba. Ante Belgrano, los amonestados fueron Ignacio Fernández y Juan Cruz Cortazzo.
En principio, el equipo del Pata para enfrentar al conjunto de La Paternal formaría con Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. De todos modos, esta será la primera semana larga de trabajo para Pereyra, que seguramente trabajará para continuar dándole su impronta al equipo.
LE PUEDE INTERESAR
La Reserva tripera recibe a Tigre en Abasto
LE PUEDE INTERESAR
Medina: “Creo en mis jugadores y en la historia del Club”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí