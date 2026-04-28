Gimnasia vuelve a las prácticas con la duda entre Giampaoli y Conti

Luego de la victoria ante Belgrano, el plantel albiazul descansó -los futbolistas llegaron a La Plata cerca de las 5 de la mañana del lunes- y regresará a los entrenamientos esta tarde desde las 16.30 en Estancia Chica.

Con una base sólida, Ariel Pereyra parece tener solamente una duda en la estructura defensiva, ya que deberá optar entre Renzo Giampaoli -cumplió la fecha de suspensión por haber alcanzado las cinco amarillas- y Germán Conti, quien jugó como titular ante Acassuso y el Pirata en sus primeros partidos del año.

Si bien Conti fue reemplazado por Juan Cruz Cortazzo, no hubo lesión y su salida obedeció a una precaución ante un calambre que no lo pone en duda para el partido ante Argentinos Juniors. Por eso, el entrenador deberá elegir entre los centrales, con cierta ventaja para Giampaoli que jugó siempre cuando ambos futbolistas estuvieron a disposición del cuerpo técnico.

En esta etapa de definiciones todo Gimnasia está atento a la acumulación de tarjetas. En las últimas semanas fueron suspendidos Alexis Steimbach, Ignacio Fernández y el mencionado Giampaoli. Según el último informe de la Liga Profesional, Nicolás Barros Schelotto y Enzo Martínez son los dos futbolistas que acumulan cuatro tarjetas amarillas y son habituales titulares. Ignacio Miramón, que aparece en varias páginas de estadísticas con cuatro cartones amarillos, tiene tres según el informe oficial previo al partido en Córdoba. Ante Belgrano, los amonestados fueron Ignacio Fernández y Juan Cruz Cortazzo.

En principio, el equipo del Pata para enfrentar al conjunto de La Paternal formaría con Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. De todos modos, esta será la primera semana larga de trabajo para Pereyra, que seguramente trabajará para continuar dándole su impronta al equipo.