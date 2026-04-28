Tenía alzada a su bebita de 28 días e igual la zamarreó

Un grave hecho de violencia de género sacude a la Región luego de que un efectivo de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de Berisso fuera aprehendido, acusado de atacar a su pareja en un episodio ocurrido en una vivienda de Villa Elvira.

De acuerdo a la denuncia, la víctima -una joven de 20 años- resultó blanco de una agresión física en medio de una discusión, pese a que tenía en brazos a la hija de ambos, una beba de tan solo 28 días.

Durante el ataque, el acusado habría ejercido violencia con golpes y empujones, además de provocar daños en el interior de la vivienda, incluyendo la rotura de una estufa.

Tras el hecho, el efectivo tomó su uniforme y su arma reglamentaria y se retiró del lugar. A partir de la intervención oficial, se desplegó un operativo que permitió localizarlo horas más tarde en la casa de un familiar, donde finalmente fue detenido. Al momento del episodio se encontraba fuera de servicio. La causa quedó en manos de la UFI 17, que ordenó su comparendo compulsivo a sede judicial.