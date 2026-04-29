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Deportes |DERROTÓ A LA “U” 3-0

Central se trajo el triunfo de Venezuela

29 de Abril de 2026 | 04:31
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Rosario Central hizo la lógica y consiguió el triunfo en Caracas, al golear 3-0 a la Universidad Central un partido que si bien dominó de principio a fin tuvo que luchar en algún momento, sobre todo en el inicio cuando le costó y hasta vio como Ángel Di María era amonestado antes de que el reloj llegase a los 10 minutos.

Se puso en ventaja con un gol del pibe Ovando y promediando el segundo tiempo Ángel Di María, de penal, puso el 2-0. Fue el primer gol de Fideo en la competencia que tantas ganas de jugar tenía. En el descuento llegó el tercero.

Los tres puntos lo dejaron en lo más alto junto a Independiente Del Valle y parece que serán los dos equipos que se clasificarán a los octavos de final. Anoche dio un paso clave.

JUEGA PLATENSE

Desde las 19, en Vicente López, Platense se jugará una chance histórica de seguir haciendo historia en la Copa Libertadores ya que recibirá a Santa Fe de Colombia con la idea de seguir en zona de clasificación. Viene de ganarle a Peñarol.

 

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