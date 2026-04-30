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Policiales |ATAQUE SOBRE EL CAMINO CENTENARIO

Con un martillo, lograron vulnerar el acceso a una juguetería de Gonnet

Con un martillo, lograron vulnerar el acceso a una juguetería de Gonnet

Archivo

30 de Abril de 2026 | 04:44
Edición impresa

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la localidad de Manuel B. Gonnet, donde delincuentes destrozaron el frente de un comercio y sustrajeron dinero en efectivo y otros elementos de valor.

El episodio, que vuelve a encender todas las alarmas en la Zona Norte, ocurrió durante la madrugada del martes último en un local ubicado sobre Camino Centenario entre 505 y 506.

De acuerdo a fuentes policiales, el alerta ingresó al 911 cerca de las 03.45, informando que una juguetería llamada “Avatar” presentaba daños en su vidriera.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrulla constataron la rotura de uno de los paneles del frente, con restos de cristales esparcidos sobre la vereda.

Minutos más tarde se hizo presente la propietaria del comercio, una mujer de 46 años, quien junto al personal ingresó al local y verificó los faltantes.

Según detalló, los delincuentes se llevaron dos cajas registradoras y una camiseta de la selección argentina que formaba parte de la decoración. Además, indicó que en las cajas habría aproximadamente 100 mil pesos.

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En el interior del negocio se halló un martillo sobre el mostrador, elemento que habría sido utilizado para provocar los daños y facilitar el ingreso.

La escena fue preservada a la espera de Policía Científica, mientras se iniciaron actuaciones para dar con los responsables del hecho.

El caso se suma a una serie de robos similares en la zona, donde comerciantes vienen manifestando preocupación por la reiteración de ataques contra locales durante la noche.

En ese local puntualmente, el historial de ataques es extenso.

Se trata de movimientos rápidos y una fuga veloz, por lo general hacia el sector de las vías del ferrocarril que pasan por detrás del comercio.

Ahora se espera que las cámaras hayan registrado a los ladrones para procurar su captura. Creen que pueden residir en las cercanías.

 

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