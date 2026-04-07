La defensa de Pettinato y una coartada procesal

La defensa de Felipe Pettinato, que llegó a juicio acusado por el delito de estrago doloso seguido de muerte de su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo en 2022, solicitó en su alegato que el artista sea absuelto.

“Existe un intento de reconstrucción cada vez menos precisa, entonces no se puede determinar la conducta específica de Felipe y si no se puede determinar, no se puede hablar de delito, lo que no quiere decir que no haya existido incendio ni muerte, pero los acusadores no lograron determinar con certeza ni quien inicio la conducta del fuego ni que estuviera dormido”, sostuvo el abogado Norberto Frontini.

El defensor también sostuvo que aquella noche “Felipe y Melchor se habían reunido para drogarse, no es algo que me haya contado Felipe, no es una afirmación ofensiva, es triste y está probada: eran compañeros de consumo. Me apoyo para afirmar esto sobe el informe que practicó el Ministerio Público Fiscal”.

Ahora, se espera que el veredicto por parte del tribunal se conozca el próximo lunes 20 de abril a las 09. por Zoom.

En sus alegatos, la querella y fiscalía pidieron 15 años de prisión y 4 años y siete meses respectivamente.

El fiscal Fernando Klappenbach sostuvo que el acusado causó el fuego que le costó la vida a Rodrigo el 16 de mayo de 2022 en su departamento, en el barrio porteño de Belgrano, supo la Agencia Noticias Argentinas.

La querella fue la primera que expuso frente a los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle y en el argumento, se tomó como agravante la condena anterior por abuso sexual.