La defensa de Pettinato y una coartada procesal

Golpe al consumo barrial en La Plata: se perderían casi $3 mil millones
Golpe al consumo barrial en La Plata: se perderían casi $3 mil millones
Otra escena de muerte en La Plata que arroja enormes interrogantes
VIDEO. Esperas y micros que no paran: la baja frecuencia ya está en la calle
Del surtidor al enchufe: un taxista apostó a lo eléctrico para enfrentar los costos
Siguen los cruces: la ex mujer del fundador de ABES denunció una maniobra en su contra
VIDEO. Tan Biónica cierra el año en La Plata con un show en el Estadio UNO
El sector frutihortícola local sigue indefenso frente a la ola delictiva
Qué hay en el "lado oscuro" de la Luna: los nuevos avances de Artemis II
Ampliarán espacios en el parque Saavedra, con el achicamiento de calles
La imagen de Milei volvió a caer y pasó al frente la de Patricia Bullrich
Otorgan un anticipo de fondos a 12 provincias: Buenos Aires, afuera
Con un aforo reducido, regresan las clases a la Secundaria 3 de Los Hornos
Jornadas veterinarias en City Bell para vacunar y castrar mascotas
Cierra la ronda de elecciones de decanos de la UNLP con la facultad de Artes
En una causa de abuso, Casación rechazó un “juicio por la verdad”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La defensa de Felipe Pettinato, que llegó a juicio acusado por el delito de estrago doloso seguido de muerte de su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo en 2022, solicitó en su alegato que el artista sea absuelto.
“Existe un intento de reconstrucción cada vez menos precisa, entonces no se puede determinar la conducta específica de Felipe y si no se puede determinar, no se puede hablar de delito, lo que no quiere decir que no haya existido incendio ni muerte, pero los acusadores no lograron determinar con certeza ni quien inicio la conducta del fuego ni que estuviera dormido”, sostuvo el abogado Norberto Frontini.
El defensor también sostuvo que aquella noche “Felipe y Melchor se habían reunido para drogarse, no es algo que me haya contado Felipe, no es una afirmación ofensiva, es triste y está probada: eran compañeros de consumo. Me apoyo para afirmar esto sobe el informe que practicó el Ministerio Público Fiscal”.
Ahora, se espera que el veredicto por parte del tribunal se conozca el próximo lunes 20 de abril a las 09. por Zoom.
En sus alegatos, la querella y fiscalía pidieron 15 años de prisión y 4 años y siete meses respectivamente.
El fiscal Fernando Klappenbach sostuvo que el acusado causó el fuego que le costó la vida a Rodrigo el 16 de mayo de 2022 en su departamento, en el barrio porteño de Belgrano, supo la Agencia Noticias Argentinas.
LE PUEDE INTERESAR
Avanza la causa del Propofol
LE PUEDE INTERESAR
Cayó un presunto cómplice del tirador de la escuela
La querella fue la primera que expuso frente a los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle y en el argumento, se tomó como agravante la condena anterior por abuso sexual.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí