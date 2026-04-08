Arana, Correas, Garibaldi y Sicardi: cambia la recolección

La Municipalidad ya aplica, desde el inicio del mes, un cambio estructural en la gestión de residuos que alcanza a los vecinos de Sicardi-Garibaldi, Arana e Ignacio Correas. El nuevo esquema unifica los servicios de recolección habitual y no habitual.

Ahora, hay que sacar las bolsas de lunes a sábados, de 7 a 9. Así se anuló la antigua frecuencia de tres veces por semana y se unificó el retiro de residuos domiciliarios con los “no habituales” (poda y escombros, que no se retiran en días de lluvia).

A la vez, hay que contar con un cesto reglamentario para evitar que las bolsas queden en el suelo. En tanto, se recordó que el límite para residuos voluminosos es de 1,5 metros cúbicos por frente.

Quienes saquen la basura fuera de hora o incumplan la normativa podrían tener multas de entre 383 mil y 7 millones de pesos. En el caso de comercios e industrias, las penalidades por reincidencia podrían alcanzar los 34 millones de pesos.