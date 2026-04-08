Subió 6% el peaje y un viaje a capital federal ya sale $11.600 en hora pico

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Aumentaron los peajes en la Autopista La Plata-Buenos Aires y en las rutas hacia la Costa Atlántica, donde ya rigen nuevos valores en el marco del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA). La suba impacta en los principales corredores utilizados por miles de usuarios y se suma a los recientes incrementos en los costos de traslado.
Desde el inicio de abril, viajar desde La Plata hacia la Ciudad de Buenos Aires cuesta $5.800 en horario pico (días hábiles de 7 a 10 y de 17 a 20) y $4.600 en horario normal. De este modo, el viaje ida y vuelta pasó a valer $11.600 y $9.200, respectivamente, para vehículos de hasta 2,10 metros de altura. Con TelePASE, la tarifa es levemente inferior: $4.488 y $5.611, respectivamente.
En los peajes de Dock Sud, Hudson y Gutiérrez sentido a La Plata la tarifa para la misma categoría es de $2.300 en horario normal y $2.900 en horario pico. Por su parte, los vecinos de City Bell y Villa Elisa que opten por venir a La Plata por la Autopista ahora deberán desembolsar $1.200 en horario normal y $1.500 en horario pico.
Para motos, el tramo Buenos Aires–La Plata cuesta $2.400 en horario no pico y $3.000 en horario pico, con TelePASE $2.244 y $2.805. En Dock Sud, Hudson y Gutiérrez la tarifa es de $1.200 y $1.500 respectivamente (TelePASE $1.122 y $1.402), y en Villa Elisa, en hora no pico $600 y $800 en hora pico (TelePASE $588 y $735).
Este aumento representa una suba del orden del 6 por ciento y también rige para quienes utilizan las rutas hacia la Costa Atlántica, como la Autovía 2 y las rutas 11 y 74. Así, quienes viaje por Ruta 2 hasta Mar del Plata tendrán que abonar $14.800 por tramo, por lo que el viaje ida y vuelta desde La Plata terminará costando $29.600.
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