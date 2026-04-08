Agreden a dos legisladores libertarios en la UBA

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Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) pertenecientes a agrupaciones vinculadas al Frente de Izquierda escracharon a los gritos al diputado nacional de La Libertad Avanza Gino Visconti y al senador nacional del mismo partido Juan Cruz Godoy, quienes habían sido convocados a una clase sobre financiamiento universitario, y tuvieron que retirarse por el nivel de amenazas y agresiones recibidas.
Invitados por el profesor Darío Luna, los dos legisladores libertarios participaban de la actividad académica cuando un grupo numeroso de militantes de agrupaciones estudiantiles que responden al MST y al Partido Obrero irrumpieron en la clase y les exigieron que se fueran de inmediato. “¡Fuera, fuera, fuera, fachos, fuera!”, les gritaron los agresores a Visconti y Godoy, ante la mirada estupefacta de los estudiantes de la clase, según puede apreciarse en uno de los videos que se viralizaron en las redes sociales.
“¡Ustedes son enemigos de la universidad pública!”, disparó otro.
Militantes de La Libertad Avanza intentaron interceder para repeler las agresiones, pero no pudieron frenar los disturbios y los legisladores libertarios tuvieron que irse para evitar que la situación escalara aún más.
Consultado por la Agencia Noticias Argentinas, Visconti relató cómo vivió en carne propia la irrupción violenta de los estudiantes vinculados a la izquierda universitaria. “Cuando Juan Cruz (Godoy) estaba terminando su parte, ingresó al aula ese grupo de alumnos, interrumpiendo totalmente, empezando a gritar, empezando a mover los bancos, generando disturbios”, señaló. Y siguió: “La cara de los chicos, la verdad que era triste verlos, porque se sentían como humillados y no representados por esa minoría bulliciosa de alumnos que entró a hacer disturbios. Nos querían echar, siendo una universidad pública que pertenece a todos los argentinos. Nosotros teníamos todo el derecho de estar ahí”.
“No estábamos haciendo nada malo. Creemos en la pluralidad de pensamientos. Que ellos piensen diferente, está bien. Por ahí no compartimos la forma de actuar. Me pareció totalmente torpe y grotesco. Se pudo haber hecho hasta un debate en el lugar, que empiecen a hablar ellos, después nosotros. Pero bueno, claramente esa grieta moral existe”, remarcó Visconti a la
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