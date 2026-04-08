Demandantes de YPF piden mayor plazo

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Los demandantes en el caso por la expropiación de YPF solicitaron a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York una prórroga de 28 días para presentar un pedido de revisión del fallo que favoreció a la Argentina.
La presentación fue realizada por las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, representadas por el fondo Burford Capital, principal financista del litigio.
Según el escrito presentado ante el tribunal, los demandantes pidieron que el plazo -que originalmente vence este viernes 10 de abril- se extienda hasta el 8 de mayo de 2026 para poder preparar una solicitud de rehearing o de rehearing “en banc”, es decir, una revisión del fallo por parte de todos los jueces de la Cámara, explicó el abogado Sebastián Soler, exsubprocurador del Tesoro.
En el documento, los abogados señalaron: “Los demandantes solicitan respetuosamente una extensión de 28 días del plazo para presentar una petición de reconsideración”.
Además, requirieron que la Corte resuelva este pedido de prórroga con rapidez, idealmente en las próximas horas. Para el pedido, argumentaron, entre otras cuestiones, problemas de agenda del abogado principal del caso, Paul Clement. El 27 de marzo se dejó sin efecto la sentencia de primera instancia y confirmó la posición de la Argentina.
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