En obras, educación y barrios, los mayores gastos de la Comuna

La Municipalidad de La Plata ejecutó el año pasado 475 mil millones de pesos, de un total de recursos percibidos del orden de los 479 mil millones, siendo las secretarías con el mayor gasto las de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos; la de Educación y la Secretaría General, a cargo de las delegaciones comunales.

Así se desprende de las primeras conclusiones surgidas de la rendición de cuentas 2025, que el Departamento Ejecutivo giró al Concejo Deliberante local, para su análisis y votación. Allí constan los ingresos y egresos de la Administración central y de los entes autárquicos: el Mercado Regional, el Ente de Turismo local y el Ente del exbanco municipal.

Según consta en el expediente al que ayer tuvo acceso EL DIA, y que también fue presentado ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, de un total de recursos percibidos de 479.091.244.143,67 pesos, la gestión de Julio Alak ejecutó el año pasado un total de 475.656.914.883,46. La cuenta da un saldo a favor de, aproximadamente, unos 3.434 millones de pesos de superávit.

El estimado de ingresos en el Presupuesto que había diagramado la secretaría de Hacienda y Finanzas había sido de unos 439 mil millones de pesos, es decir que lo recaudado fue de unos 40 mil millones de pesos más de lo estimado a fines de 2024.

De los más de 479 mil millones de pesos percibidos, 411.902.824.650 pesos provinieron de ingresos corrientes; 67.543.162 pesos, a ingresos de Capital: y 67.120.876.331 pesos, obedecen a fuentes financieras. Y se destaca que el 42 por ciento de lo recaudado provino de fondos provinciales, en tanto que la mayor participación consistió en fondos propios.

Una de las tasas que mayor recaudación supone es la de Inspección en Seguridad e Higiene (TISH), que abonan los comercios, por la que el año pasado se percibieron 91.393 millones de pesos, en tanto que por la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM), que abonan los frentistas, la recaudación fue de 40.445 millones de pesos.

En tanto, por Coparticipación provincial, la Comuna percibió el año pasado 112 millones de pesos. Por contribuciones provinciales, se cobraron 11.571 millones y por el Fondo Educativo, 16 mil millones.

LOS GASTOS POR SECRETARÍA

Al igual que en los ejercicios anteriores, la gestión de Alak enfocó el gasto de la Comuna en la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, que tuvo una ejecución de recursos total de 257.013 millones de pesos. En el ejercicio 2024, el área encargada de las obras en el espacio público, la pavimentación y obras hidráulicas en los barrios, principalmente, había gastado 105.595 millones de pesos.

El año pasado, la ejecución de obras como el ensanche de la avenida 60 en Los Hornos, la pavimentación de la 531 en Hernández, el ensanche de la diagonal 74, en la bajada de la Autopista; así como la instalación de nuevas luminarias, y la restauración y reacondicionamiento de las plazas demandaron unos 137 mil millones de pesos, monto imputado en la mencionada secretaría, que también tiene a su cargo la recolección de residuos y una porción del monto destinado a la reparación de unas 200 escuelas.

Siguiendo la escala de inversión, en segundo lugar quedó la secretaría de Educación, que ejecutó un gasto total de 35.676 millones de pesos. En 2024 este área también estuvo en segunda instancia en términos de gasto total, en ese momento con una ejecución de 27.302 millones de pesos.

Le sigue en orden de fondos ejecutados la Secretaría General, encargada de coordinar las 24 delegaciones municipales. Esta cartera tuvo un gasto de 33.973 millones de pesos.

La secretaría de Salud tuvo una ejecución de 17.802 millones de pesos, mientras que la jefatura de Gabinete tuvo un gasto de 15.384 millones y la de Hacienda y Finanzas, de 15.551 millones de pesos.

La cartera de Seguridad le sigue con un gasto de 13.766 millones de pesos y la Secretaría Administrativa, con 13.923 millones.

El área de Desarrollo Social gastó 7.463 millones de pesos; la secretaría de Gobierno, 6.162 millones y la de Control Urbano, 5.786 millones de pesos, entre las áreas que más se destacan en función de la ejecución de fondos municipales el año pasado.

MERCADO, ENTE Y EMATUR

Al mismo tiempo que la de la Administración central, se presentó la rendición de cuentas del Mercado Regional. El balance arrojó un resultado positivo de más de 613 millones de pesos, logrando revertir el déficit operativo recibido por la gestión municipal en diciembre de 2023, cuando se postergó la registración contable del pago de aguinaldos al año siguiente para evitar un saldo negativo cercano a los 120 millones.

En tanto, también se presentaron las rendiciones de cuentas de los otros organismos autárquicos municipales. En el caso del Ente Municipal de Turismo, se registraron gastos por 321.048 millones de pesos; mientras que en el Ente del exbanco Municipal, de 2.450 millones de pesos. Ahora los expedientes comenzarán a ser evaluados la semana próxima en la comisión de Hacienda del deliberativo local.

CONCEJO DELIBERANTE El gasto del Concejo Deliberante el año pasado fueron de un total de 4.663.789.102 pesos, en base a un presupuesto asignado en función de lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, correspondiente al 1,5 a 3 por ciento del presupuesto de la administración central. El gasto del Concejo Deliberante el año pasado fueron de un total de 4.663.789.102 pesos, en base a un presupuesto asignado en función de lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, correspondiente al 1,5 a 3 por ciento del presupuesto de la administración central.