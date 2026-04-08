Piquete en la Autopista por la eliminación de un programa social

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La decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar el programa “Volver al Trabajo” disparó las protestas de distintas organizaciones sociales que cortaron ayer la rotonda de la Autopista La Plata-Buenos Aires.
Como informara este diario, el ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello avanzará desde este mes con la baja de unos 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales en todo el país y los reemplazará por un nuevo esquema de vouchers de capacitación laboral, condicionados a la asistencia y finalización de cursos.
El recorte que afectaría a unos 38 mil platenses, implica no solo un cambio de enfoque en la política social, sino también una contracción inmediata de ingresos en sectores vulnerables con fuerte incidencia en el consumo local. Sobre todo en zonas periféricas de nuestra ciudad.
En el lugar del corte de tránsito que se concretó en La Plata se apostó la policía, que formó un cordón frente a los manifestantes. La protesta se extendió hasta cerca de las 14.
Si se proyecta el impacto económico directo de un ingreso que en general se destina a la compra de alimentos en comercios de barrio, la cifra es contundente. Los $78.000 que cada mes dejarían de recibir los 38.000 trabajadores platenses representan $2.964.000.000 mensuales, una masa importante de ingresos.
Es decir, se trata de 3.000 millones de pesos al mes que, en gran medida, iban al consumo inmediato y que ahora dejarán de circular en la economía local. En términos anuales, esto representa $35.568 millones.
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Según denuncian organizaciones sociales, el efecto no es solo individual, sino sistémico.
Estos ingresos tenían una característica clave. Dada su alta propensión al consumo, la mayor parte del dinero se gastaba rápidamente en bienes básicos como alimentos en almacenes y súpermercados de cercanía.
POR MES*
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