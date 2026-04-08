Citan a las prestamistas de Adorni y se viene una declaración clave

Entre pedidos de medidas de prueba y citaciones a testigos, la Justicia avanza en el caso que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En este marco, el fiscal federal Gerardo Pollicita llamó a declarar a las cuatro mujeres que, tal como consta en documentos oficiales, figuran como prestamistas hipotecarias del funcionario en la compra de dos propiedades.

En la causa que lleva adelante el juez Ariel Lijo deberán presentarse como testigos Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. Son las jubiladas que le vendieron a Adorni el departamento del barrio porteño de Caballito en el que vive hoy. Para concretar la adquisición le prestaron 100.000 dólares cada una, según reportes periodísticos con base en documentación oficial.

Es llamativo el caso puntual de Sbabo, que en los registros públicos figura como empleada de una editorial y aparece en la nómina de beneficiarios de un programa impulsado por la ciudad de Buenos Aires, “Pase Cultural”. Una iniciativa que otorga $60.000 mensuales para gastar en comercios y espacios culturales, y que está destinada a jubilados y pensionados con un haber no superior a $600.000 mensuales.

Los investigadores analizan si las dos mujeres fueron utilizadas por un inversionista inmobiliario que no quería dejar rastros ni pagar impuestos o si se trató de un negocio con la reventa.

Por otro lado, para el próximo lunes fueron citadas Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio. Estas mujeres le habrían facilitado un total de 100.000 dólares a Adorni y su esposa, con una garantía hipotecaria sobre otro inmueble que el matrimonio ya tenía en la calle Asamblea.

HABLA LA ESCRIBANA

Antes del testimonio de las prestamistas, hoy será el turno de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, citada a declarar como testigo por el fiscal Pollicita.

Su comparecencia en la Justicia genera expectativa porque se trata de la profesional que certificó las escrituras de al menos dos de las propiedades que el funcionario libertario adquirió desde que asumió en la función pública y que no informó en sus declaraciones juradas: se trata del mencionado departamento de Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz.

Entre otras cuestiones, la Justicia apunta a las visitas de la escribana a Casa Rosada. Se calcula que entre julio de 2024 y enero de 2026 pasó al menos siete veces por Balcarce 50.

Entre los antecedentes de Nechevenko, trascendió que hace 12 años fue testigo en un juicio contra una banda dedicada al tráfico de efedrina, luego de haber validado firmas para empresas acusadas de funcionar como fachada de narcotraficantes.

EL TESTIMONIO DE UN EXFUTBOLISTA

El caso que investiga las propiedades del jefe de Gabinete también involucra al exfutbolista Hugo Morales, primer dueño del departamento de Caballito y que ayer declaró como testigo.

Morales sostuvo que en mayo de 2025 vendió el departamento por 200.000 dólares a Sbabo y Viegas. Son las jubiladas que, préstamo mediante, le vendieron la unidad al ministro en noviembre de ese mismo año. La operación se concretó por un monto declarado de 230.000 dólares.

Es decir que estas mujeres, que deberán declarar mañana, fueron vendedoras y prestamistas de Adorni, al facilitarle más del 85% del valor que les pagó.

Morales, que testificó de manera virtual, le dijo al fiscal que en la primera transacción las mujeres estuvieron acompañadas por dos “chicos”, a quienes no pudo identificar. Fuentes judiciales advirtieron que esa será una de las pistas a seguir.

Morales había comprado el primer piso de Miró al 500 en 1996. El departamento, de cuatro ambientes y amplio patio, estuvo alquilado durante los últimos diez años hasta que decidió venderlo.

Según reconstruyeron fuentes al tanto del expediente judicial, el exjugador de fútbol de Lanús, Huracán y la Selección nacional sostuvo que hacía tiempo quería desprenderse de la propiedad: “Quería que me den 250 mil dólares, pero estaba tan deteriorado el departamento que no se vendía”, dijo y que por eso lo terminó vendiendo al mismo precio que lo había comprado casi treinta años atrás, a 200 mil dólares.

El testigo dijo que como estaba apurado y que como vive en la provincia de Corrientes necesitaba concretar la operación rápidamente y lo hizo a través de la inmobiliaria de la mujer de un amigo, también exjugador. Morales aportó los datos de esa inmobiliaria, así como también chats, audios y capturas de pantalla.

Al respecto, el fiscal Pollicita pedirá nuevas medidas de prueba para tener más información.

En este sentido, la fiscalía ya solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el historial completo de dominio de los inmuebles bajo análisis en esta causa, “con titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y demás antecedentes registrales”.

Bajo esa misma premisa, requirió al RPI de la provincia de Buenos Aires el historial “completo de dominio de los inmuebles” en suelo bonaerense vinculados, “con toda su trazabilidad registral”.

Para poder profundizar en la titularidad, forma de adquisición y el dinero implicado, Pollicita pidió a su vez información a los respectivos consorcios, para recolectar “todo aquello vinculado con Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti, en particular expensas, pagos, cuentas intervinientes y eventuales obras o mejoras”.

También le reclamó a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos bonaerense (AGIP) “boletas de ABL y gravámenes inmobiliarios de los inmuebles vinculados con Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti”.

Cabe resaltar que de la audiencia de ayer también participó el abogado de Adorni en esta causa, Matías Ledesma.