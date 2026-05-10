“Tirate al piso”: fue a pescar y terminó de rodillas ante una banda armada

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Un hombre de 55 años planificó ayer una salida de relax con lo que acostumbra y disfruta hacer: ir a algún lugar a pescar y tomar mates, con el propósito de apartarse por un rato de la rutina habitual.
Sin embargo, paradójicamente, todo terminó mutando a un episodio de mucho estrés, en razón de que cuando se encontraba en pleno entretenimiento ameno, en cercanías a un cruce de rutas, a la altura del barrio El Peligro, pasado el mediodía fue blanco de un hecho de inseguridad.
Así trascendió en esferas policiales vinculadas al caso, quienes precisaron que mientras el pescador se hallaba “a un kilómetro de la rotonda de las rutas 53 y 6, había sacado su caña de pescar y se aprestaba a tomar unos mates, minutos después llegaron al lugar delincuentes que lo amenazaron de muerte, para enseguida despojarlo del auto y un celular”.
Uno de esos voceros hizo saber luego que “los asaltantes eran tres y llegaron en un auto Renault Fluence negro, como el que tiene el damnificado”.
Seguidamente, reveló que la banda estacionó al lado del de la víctima y, de una puerta trasera, bajó uno de los delincuentes: lo que más asustó al pescador es que, desde el asiento delantero de acompañante, un cómplice bajó el vidrio de su ventanilla y con un arma de fuego le apuntó a la víctima.
El informante precisó que tenía en sus manos una pistola y mientras le apuntaba al pescador, le gritó con un insulto que se arrojara al piso. “Tirate al piso viejo puto”, le advirtieron.
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Un escalofrío de miedo recorrió en esos instantes el cuerpo del damnificado, que lo impulsó a “arrodillarse para no poner su vida en riesgo”, señaló el portavoz.
El ladrón que había descendido del coche de la banda, entonces le revisó la ropa al pescador, le pidió las llaves de su auto y obtuvo como respuesta que estaban puestas en el volante. La gavilla -cuyos integrantes aparentaban tener entre 20 y 25 años- escapó en el auto del pescador y con su celular. El caso fue denunciado.
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