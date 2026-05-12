Dos jóvenes detenidos tras un golpe en San Carlos

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Dos jóvenes de 18 y 25 años resultaron aprehendidos en las afueras de La Plata, luego de protagonizar un violento ingreso en una vivienda particular.
El hecho ocurrió en una finca situada sobre la calle 142 entre 33 y 34, donde los delincuentes sometieron al propietario bajo amenazas constantes.
De acuerdo a la reconstrucción del episodio, los sujetos se introdujeron en el interior de la casa tras derribar la puerta principal de forma violenta. Una vez en su interior, redujeron al morador, un hombre de 53 años, mediante el uso de una cuchilla de gran tamaño.
Los agresores obligaron a la víctima a desbloquear su teléfono móvil y lo mantuvieron en el suelo mientras recolectaban diversos objetos de valor.
Tras un llamado de alerta al 911, efectivos del Comando de Patrulla acudieron al lugar y obtuvieron una descripción de los asaltantes, a quienes interceptaron a unos 400 metros del lugar.
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