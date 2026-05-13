Circulaba en un vehículo “mellizo” y fue detenido

Un hombre de 52 años fue detenido en las últimas horas en La Plata tras ser sorprendido al mando de un automóvil con pedido de secuestro activo por robo, documentación adulterada y patentes apócrifas.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Subcomisaría La Unión, en el marco de una recorrida preventiva contra delitos vinculados a la propiedad automotor. El operativo tuvo lugar en la intersección de 139 y 516, donde los agentes interceptaron un Chevrolet Agile rojo, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo desde el 14 de marzo de 2024, en una causa por robo automotor tramitada por una fiscalía descentralizada de Esteban Echeverría.

El conductor fue inmediatamente reducido y trasladado a la comisaría, donde quedó imputado por robo automotor, encubrimiento y adulteración de documento público.