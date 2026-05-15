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Wall Street, entre récords y mucho verde esperanza

Wall Street, entre récords y mucho verde esperanza
15 de Mayo de 2026 | 01:48
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Wall Street cerró con nuevos máximos históricos, en una jornada marcada por el fuerte desempeño de las compañías tecnológicas y por la atención de los inversores sobre la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par chino Xi Jinping.

El índice S&P 500 avanzó un 0,77% y alcanzó las 7.501,64 unidades, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 0,88% y cerró en 26.635,83 puntos. Por su parte, el Dow Jones subió un 0,75% y volvió a superar la barrera de los 50.000 puntos.

Entre las empresas destacadas de la jornada apareció Cisco Systems, que presentó resultados trimestrales mejores a los esperados y disparó sus acciones 13,4%.

La compañía también anunció una reestructuración que incluye el despido de unos 4.000 empleados y elevó su previsión de ingresos anuales.

La inteligencia artificial volvió a ocupar el centro de la escena financiera. Cerebras Systems, fabricante de procesadores para IA, debutó en el Nasdaq con una suba del 68,1% luego de recaudar más de USD 5.500 millones en su salida a bolsa.

A su vez, Nvidia también registró fuertes ganancias luego de que el gobierno de Estados Unidos autorizara la venta de chips H200 a empresas chinas, una medida interpretada como un alivio para el sector tecnológico en medio de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín.

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Especialistas del mercado sostienen que el fenómeno de la inteligencia artificial ya no se limita a un pequeño grupo de compañías tecnológicas, sino que comienza a impactar sobre otros sectores como infraestructura, semiconductores e industrias vinculadas a la producción.

La reunión entre Trump y Xi concentró la atención

Otro de los factores que influyó sobre el ánimo de los inversores fue la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín. El encuentro busca abordar temas sensibles como el comercio bilateral, la venta de armas estadounidenses a Taiwán y la situación del estrecho de Ormuz, clave para el abastecimiento energético de Asia.

Trump participó acompañado por figuras de peso del mundo empresario, entre ellas Elon Musk y Jensen Huang, CEO de Nvidia. Parte del mercado especula con que China pueda utilizar su vínculo económico con Irán para colaborar en una eventual reapertura del estrecho, afectado por el conflicto en Medio Oriente.

En ese contexto, el petróleo Brent cerró en USD 105,72 el barril, muy por encima de los niveles previos al inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Inflación, tasas y consumo

En el plano económico, los inversores también analizaron nuevos indicadores sobre inflación y consumo en Estados Unidos. Las ventas minoristas de abril mostraron una desaceleración, aunque menos pronunciada de lo esperado si se excluyen combustibles y automóviles.

Al mismo tiempo, los aumentos en los precios de la energía siguen alimentando las dudas sobre una posible baja de tasas por parte de la Reserva Federal en el corto plazo. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años cerró en 4,47%.

Pese a la incertidumbre, varias compañías vinculadas al consumo también mostraron resultados positivos. StubHub, Viking Holdings y Yeti Holdings registraron importantes subas luego de presentar balances superiores a las previsiones del mercado, en una señal de que los consumidores estadounidenses mantienen capacidad de gasto.

En Europa, las bolsas cerraron en terreno positivo, mientras que en Asia hubo resultados mixtos. El índice Nikkei de Japón cayó un 1%, aunque el Kospi de Corea del Sur avanzó un 1,8% y alcanzó un nuevo récord impulsado por las empresas ligadas a la inteligencia artificial. En tanto, Shanghái retrocedió un 1,5% y Hong Kong terminó prácticamente sin cambios.

 

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