A corazón abierto: Pampita recordó a su hija Blanca con una carta desgarradora

En el día en que su hija Blanca hubiera cumplido 20 años, Carolina “Pampita” Ardohain utilizó su cuenta de Instagram para homenajearla a través de un texto titulado “Les presto mis zapatos” donde describió la profundidad de un vínculo que trasciende el plano físico.

La publicación rápidamente se volvió viral y despertó miles de mensajes de apoyo del mundo de la farándula. Con una estructura potente, Pampita se dirige a aquellos que no han pasado por una pérdida semejante o que no conocieron la luz de su hija. "A los que no entienden cuánto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo... les presto mis zapatos", expone en uno de los fragmentos.

A lo largo del texto, la conductora reconstruyó la imagen de Blanca con una nitidez asombrosa. Describe sus "ojitos negros llenos de brillo", sus "rulos despeinados al viento" y esa "risa ruidosa y contagiosa" que todavía resuena en su memoria. El texto no solo habla de la muerte, sino fundamentalmente de la vida: de los "mil sueños infinitos" que contaba la pequeña y de la alegría de verla bailar vestida de colores y corona.

La conductora también destacó el rol de Blanca como hermana y amiga, calificándola como una niña "dedicada y cariñosa" que compartía todo y abrazaba "apretado". En ese sentido, Pampita mencionó cómo su hija cambió sus prioridades y la convirtió en una maestra de "lo pequeño". A pesar del dolor de las "heridas que nunca cierran", la modelo reivindicó el amor por sobre todas las cosas.

"A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años... les presto mis zapatos", concluyó en su publicación de Instagram. Cabe señalar que Blanca falleció en septiembre de 2012, cuando tenía solamente seis años, producto de una neumonía causada presuntamente por dos bacterias que se agravó y comprometió distintos órganos de su cuerpo.