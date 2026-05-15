VIDEO.- Inseguridad en vilo en La Plata: el desesperado reclamo de vecinos tras una seguidilla de robos
VIDEO.- Inseguridad en vilo en La Plata: el desesperado reclamo de vecinos tras una seguidilla de robos
Murió el exjuez platense Juan Carlos Bruni, protagonista de causas judiciales emblemáticas
Alquileres por encima de la inflación: advierten que el costo de alquilar sigue golpeando a los hogares
"El más importante de la Argentina". YPF anunció un nuevo RIGI de US$25.000 millones para desarrollar Vaca Muerta
Revés judicial para Tapia y Toviggino: anulan el fallo que había enviado la causa de la mansión de Pilar a Campana
Fin de las demoras: liberaron toda la calzada en Belgrano entre 511 y 514 tras las obras del shopping
"Es algo sexual": el motivo por el que Mazzocco quedó fuera de América
Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con shows, teatro, música y más
El IPS confirmó la fecha de pago a jubilados bonaerenses en mayo: cuándo arranca el cronograma
Invasión de pelados en Plaza Moreno: la insólita convocatoria que es tendencia en La Plata
Tras marcar diferencias con Milei, Macri afirmó: "El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa"
Imponente operativo en La Plata por presunta explotación laboral y trabajo infantil: en el predio había 100 personas
A corazón abierto: Pampita recordó a su hija Blanca con una carta desgarradora
¿Qué es la cultura furry? La insólita convención que llega este fin de semana a La Plata
“El ajuste mata”: reclamo en el hospital San Martín de La Plata contra el cierre de Remediar y el “vaciamiento” del PAMI
ATENCIÓN | Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata: anuncian lluvias para el fin de semana
Casa Metro presenta “La Luna Cautiva” y un show inmersivo con canciones de Fito Páez
VIDEO. Un delincuente armado robó un kiosco y los vecinos aseguran que es policía
TyC Sports confirmó que transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial
Berisso: la Libertad Avanza denunció “presiones” e intimidación durante una sesión del Concejo
Tras otro contenedor incendiado en el centro de La Plata, denunciarán los hechos ante la Justicia
Revelan cómo la Policía Bonaerense protegió al carnicero que se hizo millonario con el "rulo" del dólar oficial
El primer ganador del concurso de EL DIA: ya se juega por otro álbum y 20 paquetes de figuritas
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
¡Vuelve Skay Beilinson a La Plata! Arrancó la venta de entradas para el show en Atenas en julio
Por falta de pago de abril, trabajadores de Gimnasia están con retención de tareas en las sedes
Crisis en IOMA: la oposición pide la interpelación de su presidente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En el día en que su hija Blanca hubiera cumplido 20 años, Carolina “Pampita” Ardohain utilizó su cuenta de Instagram para homenajearla a través de un texto titulado “Les presto mis zapatos” donde describió la profundidad de un vínculo que trasciende el plano físico.
La publicación rápidamente se volvió viral y despertó miles de mensajes de apoyo del mundo de la farándula. Con una estructura potente, Pampita se dirige a aquellos que no han pasado por una pérdida semejante o que no conocieron la luz de su hija. "A los que no entienden cuánto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo... les presto mis zapatos", expone en uno de los fragmentos.
A lo largo del texto, la conductora reconstruyó la imagen de Blanca con una nitidez asombrosa. Describe sus "ojitos negros llenos de brillo", sus "rulos despeinados al viento" y esa "risa ruidosa y contagiosa" que todavía resuena en su memoria. El texto no solo habla de la muerte, sino fundamentalmente de la vida: de los "mil sueños infinitos" que contaba la pequeña y de la alegría de verla bailar vestida de colores y corona.
La conductora también destacó el rol de Blanca como hermana y amiga, calificándola como una niña "dedicada y cariñosa" que compartía todo y abrazaba "apretado". En ese sentido, Pampita mencionó cómo su hija cambió sus prioridades y la convirtió en una maestra de "lo pequeño". A pesar del dolor de las "heridas que nunca cierran", la modelo reivindicó el amor por sobre todas las cosas.
"A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años... les presto mis zapatos", concluyó en su publicación de Instagram. Cabe señalar que Blanca falleció en septiembre de 2012, cuando tenía solamente seis años, producto de una neumonía causada presuntamente por dos bacterias que se agravó y comprometió distintos órganos de su cuerpo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí