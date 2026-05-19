El Malevo, el Guapo y el Matador, por un triunfo que les de esperanzas

Con diferentes situaciones, los tres equipos argentinos deben sumar de a tres para sostener el sueño de meterse en la próxima fase de la Copa Sudamericana.

El caso de Barracas Central es el más complejo, tras perder como local el partido pasado ante Olimpia, quedó en el fondo del grupo G con tres unidades, mientras que los paraguayos y Vasco da Gama suman siete ambos. De perder ante Audax Italiano, los dirigidos por Rubén Darío Insúa quedarán fuera de competencia, mientras que con un empate dependerían de un milagro, ya que tendrán que ganarle en la última fecha a Vasco en Río de Janeiro y esperar que Olimpia pierda con Audax en Paraguay.

Con Riestra ocurre algo similar, el Malevo acumula cuatro unidades y esta tercero en el grupo F. Si cae en Montevideo ante City Torque, deberá prenderle velas a Palestino para que le gane a Gremio en Porto Alegre. Con un empate en Uruguay, también quedará complicado, esperando que la escuadra Gaucha no venza a Palestino, para en la última fecha tener que ganarle a los chilenos por varios goles.

Tigre no tiene la soga tan al cuello, con cinco puntos, está a dos de puntos de su rival de esta noche, América de Cali. De ganar en Colombia, la escuadra de Diego Dabove, superará al conjunto escarlata y en la última fecha dependerá de si mismo para superar la fase de grupos, pudiendo meterse en los playoff.