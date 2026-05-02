San Carlos persigue un solo objetivo: el triunfo

Villa San Carlos, de campaña irregular en el torneo de la B Metropolitana, buscará esta tarde volver a la victoria, cuando a partir de las 15:30, y con el arbitraje de Mateo Bocaccia, reciba en Berisso a Laferrere.

El conjunto que dirige Pablo Miranda venía dulce con dos triunfos por goleada consecutivos, pero en la fecha pasada, Brown de Adrogué le puso un freno a ese andar ganador, por lo que esta tarde apostará sus fichas a una victoria para alejarse de la zona del descenso.

Laferrere, en tanto, tampoco está cumpliendo con las expectativas, ya que arrastra cuatro partidos sin ganar, con tres empates y una derrota.

El equipo Celeste no está definido. Y como sucede habitualmente, Pablo Miranda entregará la formación minutos antes del inicio del encuentro.

Hoy desde las 15:30, Dálmine vs. Excursionistas; UAI Urquiza vs. Arsenal; Real Pilar vs. Argentino (M); Italiano vs. Armenio; Camioneros vs. Flandria y Dock Sud vs. CADU. A las 18, el clásico entre San Martín vs. Brown (A). Y a las 20, Deportivo Merlo vs. Argentino (Q).