“Astor en danza y canción”: un recorrido diferente por el universo Piazzolla

El sábado a las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell la compañía Contacto Tango presentará “Astor en danza y canción”, un recorrido por la obra de Piazzolla desde una mirada contemporánea y escénica.

La propuesta reúne música en vivo, danza e imágenes en un entramado expresivo donde el tango se expande y dialoga con otros lenguajes. Son parte: Alberto Jáuregui Lorda (canto), Andrés Peláez (piano), Hugo Regis (flauta), Claudia Maccarini (cello), Esteban Rossi (violín), Luis Carcacha (contrabajo), Cristian Torres (percusión), Aldana Jiménez y Emanuel Rodríguez (danza).