Presentan en Berisso “Cantate una”, primer cancionero uruguayo

El sábado a las 21 en Raíces del Dawson, Nueva York y Marsella, Berisso, se presentará el libro disco “Cantante una”, primer cancionero de música uruguaya. La presentación constará de un concierto en vivo de historias, anécdotas y canciones a dúo.

Escrito por Jesús Fernández (músico, compositor, murguista), Pablo Riquerio (músico, compositor, murguista), Fabián Cardozo (periodista y escritor) y Maxi Xicart (historiador y letrista), incluye entrevistas a los autores de las canciones, el contexto histórico de cuando se escribieron y un código QR con el disco, nuevas versiones y sus acordes para aquel que se anime a sacarlas...

Sus autores lo definen como “un viaje por canciones que nacen de la calle y vuelven a la calle. Un librito compañero, sin pretensiones académicas ni prólogos solemnes. Viene a ser, más bien, un abrazo murguero: un ‘vení, cantá con nosotros’, un ‘mirá lo que hay detrás de cada verso’, un ‘acercate al fuego que todavía queda chispa’”.