Tigre rescató un punto en su expedición por Ecuador

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A Tigre se le escaparon los tres puntos, y empató en su visita a Ecuador ante Macará. Fue 2-2 en el Estadio Bellavista, por las cuarta fecha de la Copa Sudamericana. David Romero marcó por duplicado para los de Victoria. En tanto que los goles del local fueron de Zenobio en contra y Federico Posse.
El Matador golpeó primero en Ambato con el tanto de David Romero a los 17 minutos del primer tiempo. Los de la zona norte del Gran Buenos Aires fueron claros dominadores de juego, pero tras una mala fortuna, el conjunto ecuatoriano llegó a la igualdad, luego de que Felipe Zenobio no pueda contener el balón que llegó desde el tiro de esquina, y terminó dentro del arco con pelota y todo.
Sin embargo, en el complemento Tigre continuó manteniendo el protagonismo, y nuevamente, Romero volvió a marcar, para poner arriba en el marcador a los locales.
Pero cuando parecía que el Matador se encaminaba a la victoria, Franco Posse selló la igualdad 2-2 en el Monumental de Victoria.
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