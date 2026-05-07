Racing cayó en Brasil y quedó muy complicado

Racing sigue de capa caída. Y no levanta. Anoche perdió en Brasil ante Botafogo por 2-1 y se esfumaron sus posibilidades de terminar primero en la Copa Sudamericana. Ahora, el equipo dirigido por Gustavo Costas, que el domingo visitará a Estudiantes, en el comienzo de los Playoffs, no depende de si mismo y solamente puede aspirar a jugar los playoffs con un tercero proveniente de la Copa Libertadores. Panorama complicado y preocupante.

Con esta nueva derrota, Racing quedó con cuatro puntos y se mantiene en la tercera ubicación del Grupo E, afuera de todo. Por encima tiene a Caracas con ocho y a Botafogo con 10 unidades, mientras que por debajo aparece en escena Independiente Petrolero, que todavía no pudo sumar.

El gol de Racing lo hizo Maravilla Martínez. Y para el Botafogo, Di Césare, en contra y Danilo. Sobre el final del encuentro, el arquero Facundo Cambeses se fue expulsado, y su reemplazante debió ser Santiago Sosa, ya que hasta ese momento había agotado todos los cambios.