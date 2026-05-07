Lo de Brey fue solo un fuerte traumatismo

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Los estudios confirmaron que el arquero no sufrió ninguna lesión de gravedad, aunque está en duda para el sábado
El mundo Boca recibió ayer noticias alentadoras, ya que, a pesar de la caída frente a Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores, se confirmó que el arquero Leandro Brey sufrió un traumatismo en la zona del pubis producto de un impacto en la zona inguinal, pero se descartó que se trate de una lesión mucho más grave.
Las alarmas que se encendieron en Guayaquil cuando Brey debió abandonar el campo tras un fuerte choque con Byron Castillo generaron diferentes comentarios. Sin embargo, al regresar al país, el arquero se sometió a diversos estudios médicos y los mismos descartaron que haya padecido una lesión de gravedad.
De esta manera, el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda mantiene la esperanza de contar con Brey para el cruce del sábado ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 aunque, su presencia en ese encuentro, quedará sujeta a que le baje la inflamación en la zona afectada y a que el arquero no tenga molestias al realizar esfuerzos físicos durante los entrenamientos.
En caso de que el juvenil no llegue en condiciones óptimas, la responsabilidad en el arco de Boca será de Javier García, quien, en Ecuador, regresó a la actividad oficial tras 786 días de inactividad.
Boca no pudo recuperarse en la Copa Libertadores y cayó en un partido clave contra Barcelona SC, el rival más débil de la zona, que no había sumado puntos hasta el momento.
El equipo de Claudio Úbeda se complicó y ahora estará más pendiente que nunca a lo que ocurra entre Cruzeiro y Universidad Católica (se jugaba al cierre de esta edición) para saber que necesitará en los dos compromisos finales para clasificar a octavos de final. ¿Cuál es el panorama en la previa a ese cruce y qué le conviene?
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A esta altura del certamen, hay tres equipos con la misma cantidad de puntos: por el nuevo criterio de desempate, los chilenos lideran con seis unidades (+1 de diferencia de gol), mientras que el Xeneize está segundo con un partido más (+2) y los brasileños por detrás (+1). El elenco de Guayaquil cierra la tabla con tres (-4).
Úbeda respira aliviado, aunque la presencia de Brey el sábado es una incógnita
Los posibles escenarios: Si Cruzeiro vence a la Católica, Boca se mantiene segundo y clasifica si: Le gana a Católica en la última fecha, independientemente del resultado ante los brasileños. O le gana a Cruzeiro y empata con Católica.
Si empatan Cruzeiro y la Católica Boca queda tercero y se clasifica si: Empata con Cruzeiro y le gana a U. Católica.
Si Universidad Católica superaa Cruzeiro Boca queda tercero y se clasifica si: Le gana por dos goles de diferencia a Cruzeiro.
POR MES*
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