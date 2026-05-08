Cayó “Mantecoso” en La Plata: allanaron su casa y hallaron armas, vehículos robados y droga

Detuvieron en La Plata a un hombre apodado “Mantecoso” durante un allanamiento realizado en una vivienda de la zona de 157 entre 35 y 36, en el marco de una investigación por un hurto automotor.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Quinta y terminó con la aprehensión de G.N.L., de 32 años, quien además registraba pedidos de captura activos.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un vecino, quien aseguró que el pasado 10 de abril dejó estacionado su vehículo en 59 entre 22 y 23 y posteriormente constató el robo de distintos elementos del interior del auto.

De acuerdo a lo informado, mediante el análisis de cámaras de seguridad y testimonios, los investigadores lograron identificar al sospechoso y el vehículo presuntamente utilizado en el hecho.

Con una orden judicial de registro y secuestro, los efectivos allanaron la vivienda y secuestraron distintos elementos, entre ellos una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa con numeración suprimida, una moto Honda Wave con pedido de secuestro activo, un Chevrolet Corsa con dominio presuntamente apócrifo y pedido de secuestro, cinco teléfonos celulares, un handy inhibidor marca Baofeng, herramientas y 101 gramos de marihuana.

También fueron incautados auriculares y un cable de iPhone que serían de interés para la causa.

En el procedimiento además fue identificada una joven de 18 años que se encontraba en el lugar.

Las actuaciones quedaron a cargo de la UFI N°7, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, y de la UFI N°11, encabezada por Álvaro Garganta. Según indicaron fuentes oficiales, Lara tenía antecedentes por causas vinculadas a robos, amenazas y homicidios, además de varios pedidos de captura activos emitidos por distintos juzgados del Departamento Judicial La Plata.