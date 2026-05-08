Tres detenidos por una serie de robos en Gonnet

“Más del 70% de los ingresantes no pasa al segundo año”, advirtió el nuevo decano de Medicina
“Más del 70% de los ingresantes no pasa al segundo año”, advirtió el nuevo decano de Medicina
VIDEO. La crisis, en el comercio: estiman que hay entre 1 y 3 cierres diarios
Quejas contra el IOMA por trabas y recortes en insumos para diabetes
De los hipopótamos de Vicuña a los duendes de Cormillot: las colecciones más extrañas de los famosos
La necesidad de prever defensas y obras ante la crisis climática
Aliados del PRO y la UCR frenan el avance de casi 50 pliegos judiciales
Récord de tasaciones: Leiva Joyas llega a La Plata por única vez
Negó pagos a la empresa de su amigo, pero los registros dicen otra cosa
Artistas, psicólogos, cardiólogos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
En un sector del Gobierno no cayó bien el reclamo a Adorni de Bullrich
Sin el apoyo peronista, la oposición va por la interpelación de Adorni
Paolo Rocca deja la conducción de Tenaris tras la tensión con Milei
La industria volvió a crecer y dejó atrás ocho meses de caída
El juicio por la muerte del hincha de Gimnasia, al fuero correccional
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tres personas -una de ellas menor de edad-, de 14, 18 y 37 años, fueron aprehendidas en las últimas horas en Gonnet, acusadas de integrar una banda vinculada a una serie de robos y “escruches” cometidos en comercios y viviendas.
Durante los allanamientos, la Policía secuestró prendas utilizadas en los hechos, elementos robados y una réplica de arma de fuego.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la comisaría decimotercera en una vivienda ubicada en 7 y 507, en el marco de una investigación por distintos hechos delictivos ocurridos en los últimos días.
Según informaron fuentes del caso, la investigación comenzó tras el robo a la fiambrería “Il Magazzino”, ubicada en 13 entre 500 y 501 de Gonnet. Allí, un grupo de delincuentes ingresó en el comercio y se llevó un televisor.
Fue gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad que llegaron a los sospechosos.
LE PUEDE INTERESAR
Investigan un aberrante ataque en Berisso
LE PUEDE INTERESAR
Aseguran que Maradona agonizó durante 12 horas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí