Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: salió hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |Inseguridad

Tres detenidos por una serie de robos en Gonnet

Tres detenidos por una serie de robos en Gonnet
8 de Mayo de 2026 | 03:19
Edición impresa

Tres personas -una de ellas menor de edad-, de 14, 18 y 37 años, fueron aprehendidas en las últimas horas en Gonnet, acusadas de integrar una banda vinculada a una serie de robos y “escruches” cometidos en comercios y viviendas.

Durante los allanamientos, la Policía secuestró prendas utilizadas en los hechos, elementos robados y una réplica de arma de fuego.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la comisaría decimotercera en una vivienda ubicada en 7 y 507, en el marco de una investigación por distintos hechos delictivos ocurridos en los últimos días.

Según informaron fuentes del caso, la investigación comenzó tras el robo a la fiambrería “Il Magazzino”, ubicada en 13 entre 500 y 501 de Gonnet. Allí, un grupo de delincuentes ingresó en el comercio y se llevó un televisor.

Fue gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad que llegaron a los sospechosos.

 

LE PUEDE INTERESAR

Investigan un aberrante ataque en Berisso

LE PUEDE INTERESAR

Aseguran que Maradona agonizó durante 12 horas
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

VIDEO. La crisis, en el comercio: estiman que hay entre 1 y 3 cierres diarios

Revelan que Manuel Adorni tendría otro departamento en La Plata

“Más del 70% de los ingresantes no pasa al segundo año”, advirtió el nuevo decano de Medicina

VIDEO. El taxi también: ya sale 25% más viajar en La Plata

Horror en un crucero de Disney: 28 detenidos por pornografía infantil

Reforma laboral La Corte rechazó el “per saltum”

El punto le dio aire para lo que se viene

Se aplazó el partido entre DIM-Flamengo: ¿se vienen severas sanciones?
Últimas noticias de Policiales

Pedido de información: un fiscal federal puso la lupa en el entramado de las fotomultas

El juicio por la muerte del hincha de Gimnasia, al fuero correccional

Terror en Villa Elvira: robo, tiros y un herido

El tránsito, una tragedia sin freno en la Ciudad
Deportes
El punto le dio aire para lo que se viene
VIDEO. “En el segundo tiempo pudimos reaccionar”
El Pincha le renovó a una pieza clave del plantel
La Reserva cayó y quedó al borde de la eliminación
Qué necesita Boca para llegar a octavos de final
La Ciudad
VIDEO. La crisis, en el comercio: estiman que hay entre 1 y 3 cierres diarios
Diseñaron un corredor para ir en bici a la escuela
Mañana, festejos por el aniversario de Villa Elisa
Reclamo en Arana por un corte de electricidad
El domingo no habrá tren por obras en las vías
Espectáculos
De los hipopótamos de Vicuña a los duendes de Cormillot: las colecciones más extrañas de los famosos
“Laberinto Borges”: viaje al corazón del caos
Attenborough cumple 100: el hombre que llevó la naturaleza al living
“Ojos extraños”: un misterio en medio del capitalismo de vigilancia
Despidos y burlas: picante interna entre Fabbiani y Mazzocco
Información General
Ciclogénesis: el temporal golpeó duro en el centro del país
Hallaron 400 kilos de monedas en el lecho de las Cataratas del Iguazú
Quejas contra el IOMA por trabas y recortes en insumos para diabetes
Los números de la suerte del viernes 8 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
El Gobierno respondió el pedido de la OMS tras el brote de hantavirus y confirmó su salida

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla