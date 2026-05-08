Tres detenidos por una serie de robos en Gonnet

Tres personas -una de ellas menor de edad-, de 14, 18 y 37 años, fueron aprehendidas en las últimas horas en Gonnet, acusadas de integrar una banda vinculada a una serie de robos y “escruches” cometidos en comercios y viviendas.

Durante los allanamientos, la Policía secuestró prendas utilizadas en los hechos, elementos robados y una réplica de arma de fuego.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la comisaría decimotercera en una vivienda ubicada en 7 y 507, en el marco de una investigación por distintos hechos delictivos ocurridos en los últimos días.

Según informaron fuentes del caso, la investigación comenzó tras el robo a la fiambrería “Il Magazzino”, ubicada en 13 entre 500 y 501 de Gonnet. Allí, un grupo de delincuentes ingresó en el comercio y se llevó un televisor.

Fue gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad que llegaron a los sospechosos.