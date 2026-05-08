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Política y Economía |Pese a los dichos de Adorni, investigan transferencias del Estado a Grandio

Negó pagos a la empresa de su amigo, pero los registros dicen otra cosa

Negó pagos a la empresa de su amigo, pero los registros dicen otra cosa

Marcelo Grandio

8 de Mayo de 2026 | 04:35
Edición impresa

Entre los múltiples frentes que atiende la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aparecen los contratos con el Estado con los que se habría favorecido la productora Imhouse S.A., perteneciente a su amigo y periodista Marcelo Grandio.

Según fuentes judiciales, habría cobrado $3.012.900 por la emisión del programa ‘Enredados’, que conduce el empresario, y que se difundió por el streaming de la TV Pública a partir de septiembre del año pasado.

El acuedo con el que quedó sellado el vínculo de la productora con la TV Pública estaría firmado por el interventor de Medios Públicos, Carlos María Curci González, y Horacio Silva, representante de Imhouse, quien además es apuntado por haber pagado el viaje de regreso que hicieron Adorni y Grandio en avión privado desde Punta del Este.

Según registros citados por el diario La Nación, se encontraron pagos realizados por Radio y Televisión Argentina (RTA), mediante la Gerencia de Administración y Finanzas de la TV Pública, a favor de la productora, desde octubre de 2025.

Por el momento, existirían seis contratos entre Imhouse y la TV Pública, a pesar de que el funcionario libertario en la presentación del informe de gestión que realizó el pasado 29 de abril ante el Congreso Nacional, desmintió cualquier tipo de vínculo entre el canal estatal y la mencionada productora.

La relación entre Grandio y Adorni data de larga data. Hoy, este vínculo se encuentra es seguido de cerca por la Justicia, que sospecha presuntas irregularidades financieras y conflicto de intereses. El productor y empresario se refirió en varias oportunidades al jefe de Gabinete como su “colega y amigo eterno”.

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Una de las producciones donde ambos trabajaron juntos fue en el programa “Gritalo!”, emitido por Canal Metro, conducido por Grandio y Adorni y producido por Imhouse S.A.: la temática se centraba en analizar la actualidad política y económica del país donde, habitualmente, entrevistaban a figuras públicas.

La situación judicial actual del funcionario libertario llevó a que la relación que mantienen haya generado sospechas de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, debido a los contratos de la productora de Gradio con el Estado y los viajes en jet privado al exterior.

Por este motivo, la justicia ordenó peritar las comunicaciones entre ellos para determinar si existieron gestiones directas del funcionario en favor de los contratos de su amigo.

Contratos en la mira

Según fuentes oficiales, RTA e Imhouse “celebraron un contrato de coproducción”, en el cual se estableció que “los ingresos generados por la venta de publicidad hasta cubrir los costos presupuestados por la productora”, le corresponderán a la misma para que “éstos sean absorbidos”.

Asimismo, señalaron que “mensualmente RTA” recibe por parte de la Imhouse S.A. “las órdenes de publicidad que serán exhibidas” en la emisión. Al cierre de dicho mes, el canal estatal, “luego de verificar la salida al aire de las publicidades mencionadas”, emitió la factura a nombre de la productora en función de “las tarifas establecidas en el contrato”.

“En la medida en que la venta de publicidad no cubra los costos presupuestados por la productora, la misma deberá remitir una factura a nombre de RTA S.A.U. por igual monto que aquella que les fuera remitida, generándose de esta forma una compensación de facturas, quedando las mismas neteadas sin erogaciones que realizar”, manifestaron desde Casa de Gobierno.

Finalmente y “a fin de registrar la compensación de facturas efectuada”, RTA emitió un documento interno denominado “orden de pago” en donde se identifica “la factura de la productora compensada, el programa y su número de expediente electrónico. De allí, que en las órdenes de pago puede leerse el concepto de ‘compensación’ en su descripción”, concluyeron los voceros.

 

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