Quieren crear una Bicameral por la crisis en el IOMA

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La diputada provincial del bloque UCR –Unión Cívica Radical, Priscila Minnaard, presentó un proyecto que crea la Comisión Bicameral de Saneamiento, Normalización y Seguimiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).
La iniciativa tiene por objeto fiscalizar el estado prestacional, financiero y administrativo del IOMA, auditar la transparencia en el manejo de sus recursos y proponer planes de normalización para garantizar el derecho a la salud de sus afiliados.
“El proyecto tiene la finalidad de abordar la crisis estructural que atraviesa el IOMA”, expresó Minnaard. “Existe un factor determinante que obliga a esta Legislatura a intervenir de forma inmediata: la naturaleza de la relación entre el Instituto y sus beneficiarios”, sostuvo la legisladora de la Sexta Sección.
La iniciativa que cuenta con el acompañamiento de los diputados Alejandra Lordén y Valentín Miranda, establece que la Presidencia y la Secretaría de la Comisión Bicameral recaerán obligatoriamente en legisladores que no formen parte del frente político del Poder Ejecutivo provincial.
Entre sus atribuciones, la Comisión auditará la deuda con círculos médicos, clínicas, farmacias y laboratorios; controlará procesos de licitación y compra de medicamentos de alta complejidad; supervisará convenios con prestadores; y requerirá la presencia trimestral del titular del IOMA.
“El control legislativo es la única defensa ante el desamparo”, afirmó Minnaard, y remarcó: “La fiscalización parlamentaria es el primer paso para devolverle a los afiliados la obra social que se merecen”.
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Asimismo, la Comisión tendrá carácter vinculante. Las recomendaciones y planes de saneamiento aprobados tendrán carácter de cumplimiento obligatorio para el Directorio del IOMA. “El carácter vinculante busca que el control no sea una mera sugerencia, sino una orden de cumplimiento efectivo”, explicó Minnaard.
Y finalizó: “No podemos ser espectadores del desamparo de dos millones de ciudadanos que cumplen mensualmente con sus aportes sin recibir la cobertura debida”.
La crisis por la que atraviesa el IOMA no sólo genera el reclamo de sus adherentes, sino también el de diferentes prestadores que denuncian un atraso recurrente en los pagos. Una de las ciudades más afectadas es Mar del Plata, donde las movilizaciones y planteos de afiliados son constantes.
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