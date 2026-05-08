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Política y Economía |La construcción, en tanto, aceleró su recuperación

La industria volvió a crecer y dejó atrás ocho meses de caída

La industria volvió a crecer y dejó atrás ocho meses de caída
8 de Mayo de 2026 | 04:28
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La actividad industrial mostró señales de recuperación en marzo y volvió a registrar números positivos luego de ocho meses consecutivos en retroceso. Según el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el índice de producción industrial manufacturero (IPI) creció 5% en comparación con el mismo mes del año pasado y avanzó además 3,2% respecto de febrero.

Con este resultado, el sector logró cortar la racha negativa que arrastraba desde julio de 2025. Sin embargo, el balance del primer trimestre todavía se mantiene en terreno negativo, con una caída acumulada de 2,3%, lo que refleja que la recuperación aún convive con dificultades en distintos segmentos productivos.

De acuerdo al relevamiento oficial, once de las dieciséis divisiones industriales registraron mejoras interanuales. Entre los rubros con mayor crecimiento se destacaron productos de tabaco (28,2%), sustancias y productos químicos (15,9%), refinación del petróleo y combustibles (13,5%) y madera, papel, edición e impresión (12,8%).

También mostraron subas alimentos y bebidas (7,9%), vehículos automotores y autopartes (7,6%), productos minerales no metálicos (6,9%) y productos de metal (9,2%). En varios de esos sectores influyó la recuperación parcial del consumo y cierta reactivación de la producción luego de meses de fuerte retracción.

En contraste, algunos sectores continuaron mostrando dificultades. Las principales caídas se observaron en productos textiles (-23,3%), maquinaria y equipo (-11,3%), industrias metálicas básicas (-10,1%) y prendas de vestir, cuero y calzado (-8,9%).

La construcción tuvo su mejor resultado en nueve meses

En paralelo, la actividad de la construcción registró una mejora aún más pronunciada. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) reflejó un crecimiento interanual de 12,7% en marzo y un incremento mensual de 4,7% respecto de febrero.

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Además, el sector cerró el primer trimestre del año con una variación positiva acumulada de 3,9%. El dato fue leído por el mercado como una señal de recuperación luego de varios meses de caída vinculados al freno de la obra pública y a la retracción del sector privado.

Se trató del mejor desempeño desde junio del año pasado, cuando la actividad había mostrado una expansión interanual de 13,9%.

El repunte se vio reflejado en la mayoría de los insumos utilizados por el sector. Doce de los trece materiales relevados registraron aumentos interanuales durante marzo.

Los mayores incrementos correspondieron a artículos sanitarios de cerámica (24%), pinturas para construcción (18%), hierro redondo y aceros para la construcción (16,2%) y ladrillos huecos (14,6%). También crecieron el hormigón elaborado (12,8%), el cemento portland (11,6%) y el asfalto (10,3%). El único insumo que mostró una caída fue el yeso, con una baja de 4,6%.

Expectativas moderadas

Pese a la recuperación registrada durante marzo, las empresas del sector mantienen una mirada prudente respecto de la evolución de la actividad en el corto plazo.

En obras privadas, el 75% de las firmas consultadas por el INDEC consideró que el nivel de actividad no tendrá cambios entre abril y junio. Un 14% estimó que disminuirá y apenas un 11% proyectó una mejora.

En cuanto a las obras públicas, el 60,9% de las empresas opinó que la actividad permanecerá estable durante los próximos meses, mientras que un 21,6% anticipó una caída y el 17,5% restante previó un crecimiento.

Los datos reflejan así un escenario de recuperación moderada, con algunos indicadores positivos tanto en la industria como en la construcción, aunque todavía atravesado por la cautela empresarial y por sectores que continúan afectados por la baja demanda y el freno de inversiones.

 

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