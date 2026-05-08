Reclamo en Arana por un corte de electricidad

Vecinos de 17 y 637 y alrededores, en Arana, reclamaron por un corte de luz general que se extendería hasta el fin de semana.

Tras obtener el número de reclamo 8.702.802, una vecina indicó que una cuadrilla de Edelap les informó que “hasta el sábado por la noche posiblemente no tendremos electricidad”.

El problema mayor es que “esta zona solo cuenta con suministro eléctrico y ningún otro servicio”, lamentó.

Desde la empresa proveedora del servicio se indicó que “es falso lo del sábado” y “se espera la normalización total en el transcurso de la noche” de ayer.

A su vez, detallaron que el inconveniente se produjo en “algunas manzanas del barrio que se encuentran afectadas por la caída de una rama sobre la red eléctrica”.