El domingo no habrá tren por obras en las vías

La empresa Trenes Argentinos informó que los trenes de los ramales Constitución-La Plata y Constitución-Bosques por vía Quilmes estarán interrumpidos, el próximo domingo. La afectación se produce debido a trabajos de renovación de vías entre las estaciones “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki” y “Sarandí”, Avellaneda, donde se llevará adelante una renovación estructural de la infraestructura de vía, mediante el uso de maquinaria pesada.

Las tareas contemplan el reemplazo de 24 barras de riel de 18 metros, soldadura aluminotérmica, tratamiento de fijaciones y regulación de luces.

Para la ejecución de obras será necesario interrumpir el sistema de alimentación eléctrica aérea.