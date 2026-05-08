Veedores fueron a la sede de la AFA pero no pudieron entrar

En medio de las críticas por las demoras en el inicio de las inspecciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la situación patrimonial de la AFA, el Ministerio de Justicia dispuso el envío de dos veedores a la sede de la entidad en la calle Viamonte.

Los funcionarios Diego Coste y Rubén Papacena se presentaron por la mañana en el histórico edificio de la casa madre del fútbol argentino con el objetivo de formalizar el inicio de la veeduría y entregar un listado de requerimientos vinculados a la auditoría de las cuentas de la institución.

Sin embargo, según informaron desde el ministerio, los representantes no lograron ser recibidos por ninguna autoridad de la AFA y, ante la falta de respuesta, dejaron la documentación por debajo del portón de ingreso.

En declaraciones radiales, los veedores señalaron que la sede se encontraba prácticamente sin actividad y explicaron que decidieron dejar la notificación correspondiente para dejar constancia del procedimiento.

Desde el entorno del ministro Juan Bautista Mahiques indicaron además que existe una apelación judicial vinculada a la facultad del Poder Ejecutivo para auditar las cuentas de la AFA, aunque aclararon que la medida de veeduría “debe continuar hasta que un juez disponga lo contrario”.

La situación se da en medio de las tensiones entre el Gobierno nacional y la conducción de la AFA encabezada por Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

En caso de no existir colaboración de parte de las autoridades de la entidad deportiva, el Ministerio de Justicia evaluará la aplicación de “medidas compulsorias” para acceder a la información contable y patrimonial solicitada.

La auditoría representa una de las primeras acciones concretas de la nueva gestión sobre la AFA y se produce luego de la renuncia del abogado Agustín Ortiz de Marco, uno de los veedores designados inicialmente para esa tarea durante la conducción anterior de la IGJ.

Durante la última etapa de su gestión al frente de la IGJ, Daniel Vítolo había impulsado una auditoría sobre los balances de la AFA y cuestionó a la conducción de la entidad por supuestos incumplimientos en la presentación de documentación contable.

En ese contexto, desde la AFA habían avanzado con gestiones para trasladar la sede social desde el edificio de la calle Viamonte hacia una propiedad ubicada en Pilar, en la provincia de Buenos Aires.

Además, el vínculo entre el Ministerio de Justicia y la AFA volvió a quedar bajo la lupa debido a los antecedentes de Esteban Mahiques, actual jefe de Gabinete de la cartera nacional, quien anteriormente integró el Tribunal de Disciplina de la AFA.