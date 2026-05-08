El contratista desmintió a Milei y aseguró que no es K

Matías Tabar, el contratista que declaró en la Justicia haber cobrado en efectivo 245.000 dólares por obras en la casa que Manuel Adorni tiene en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz y otros 14 millones de pesos por obras en el departamento de Caballito, aseguró ayer que “no es un militante kirchnerista” como había sugerido el presidente, Javier Milei, para relativizar su testimonio ante el fiscal.

En la única publicación que aparece en la cuenta de la red social X atribuida a Tabar, se lee que le causó “tristeza” escuchar decir eso al Presidente cuando él, como ciudadano, “apostó” por un país “distinto”. Además, mencionó no sólo al mandatario, sino también a su hermana y secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei.

“Me causa tristeza, angustia y dolor en el corazón escuchar al presidente de la Nación Javier Milei catalogarme de militante K y de prontuario dudoso, cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri y con La Libertad Avanza. Viva la Patria”, se sinceró en esa publicación que se le atribuyó a Tabar.

El pasado lunes, el contratista declaró como testigo en la causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito a Adorni y detalló las refacciones que le encargaron el funcionario y su esposa. Desde entonces, el Presidente salió al cruce de sus dichos públicamente. Fue en respuesta a ese ataque que al parecer Tabar creó su cuenta en X, donde buscó dejar en claro que no es kirchnerista y que además habría votado a Milei en las últimas elecciones presidenciales.