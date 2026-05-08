“Más del 70% de los ingresantes no pasa al segundo año”, advirtió el nuevo decano de Medicina
“Más del 70% de los ingresantes no pasa al segundo año”, advirtió el nuevo decano de Medicina
VIDEO. La crisis, en el comercio: estiman que hay entre 1 y 3 cierres diarios
Quejas contra el IOMA por trabas y recortes en insumos para diabetes
De los hipopótamos de Vicuña a los duendes de Cormillot: las colecciones más extrañas de los famosos
La necesidad de prever defensas y obras ante la crisis climática
Aliados del PRO y la UCR frenan el avance de casi 50 pliegos judiciales
Récord de tasaciones: Leiva Joyas llega a La Plata por única vez
Negó pagos a la empresa de su amigo, pero los registros dicen otra cosa
Artistas, psicólogos, cardiólogos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
En un sector del Gobierno no cayó bien el reclamo a Adorni de Bullrich
Sin el apoyo peronista, la oposición va por la interpelación de Adorni
Paolo Rocca deja la conducción de Tenaris tras la tensión con Milei
La industria volvió a crecer y dejó atrás ocho meses de caída
El juicio por la muerte del hincha de Gimnasia, al fuero correccional
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sin firmas de Unión por la Patria, que no quiso sumarse a la ofensiva, diputados nacionales de la oposición presentaron ayer un pedido de sesión especial para el próximo jueves a las 11 horas con el objetivo de tratar la interpelación y pedidos de informes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y para impulsar una moción de censura a raíz de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.
El pedido de sesión especial es encabezado por el socialista Esteban Paulón y acompañan con la firma otros diputados de Provincias Unidas, del Frente de Izquierda, de Encuentro Federal, de la Coalición Cívica y monobloques opositores.
Esta iniciativa ocurre luego de que las autoridades del bloque de Unión por la Patria rechazaran las presiones de otros sectores para convocar a una sesión, al considerar que en el contexto actual no podían permitirse dar un salto al vacío sin tener la garantía mínima del número para el quórum y los votos para aprobar los proyectos.
En el peronismo se mostraron sorprendidos y disgustados por esta convocatoria unilateral. “No firmamos porque no charlaron con nosotros y no nos convocaron a firmar. Nosotros éramos de la idea de tener un temario más amplio, con Adorni y temas económicos y sociales que venimos trabajando. Pero bueno, avanzaron sin dialogar con nosotros”, explicaron con decepción desde el principal bloque opositor.
Más allá de que el peronismo no haya querido encabezar esta arremetida opositora (de la cual no estaba al tanto), se espera que en el recinto ayude a alcanzar al quórum.
“Difícil no estar. Fuimos el primer bloque que presentó un pedido de interpelación. Pero recién nos enteramos y somos un bloque grande. Seguramente trataremos de ampliar temario”, respondieron desde Unión por la Patria.
LE PUEDE INTERESAR
Paolo Rocca deja la conducción de Tenaris tras la tensión con Milei
LE PUEDE INTERESAR
Suspenden una cautelar sobre los fondos universitarios
Este escenario no es el que hubiera elegido el peronismo kirchnerista, pero ante la inevitabilidad de una convocatoria que consideran desacertada por la alta probabilidad de un fracaso, no le queda más remedio que adecuarse y rediscutir los términos de la sesión.
A sabiendas de que la espalda más ancha de la oposición la tiene su bloque, al ser el más numeroso, Germán Martínez exigirá que se abra el temario para dar lugar a los proyectos vinculados a la emergencia de pymes, familias sobre endeudadas y licencias parentales.
De los proyectos incluidos en el temario en relación a Adorni, el más revulsivo el que presentó el Frente de Izquierda planteando la moción de censura del jefe de Gabinete, que es un instrumento que si llegase a sus últimas consecuencias provocaría la remoción del cargo.
No obstante, Provincias Unidas (el bloque impulsor de la sesión) son conscientes de que ninguno de los expedientes del temario tiene dictamen de comisiones, por lo que se requeriría de una mayoría imposible para avanzar con los pedidos de informes, la interpelación o la moción de censura a Adorni.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí