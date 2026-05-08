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Política y Economía |A pesar que el Presidente evitó un cortocircuito con la senadora oficialista

En un sector del Gobierno no cayó bien el reclamo a Adorni de Bullrich

A Karina Milei no le habría gustado que lo hizo por televisión aunque lo habría consultado con su hermano. Qué piensan los “caputistas”

En un sector del Gobierno no cayó bien el reclamo a Adorni de Bullrich
8 de Mayo de 2026 | 04:33
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El miércoles, en un reportaje por televisión, Patricia Bullrich sugirió que Manuel Adorni debía presentar su declaración jurada cuanto antes (y no esperar a la fecha límite, que es el 31 de julio) para despejar las dudas sobre su patrimonio, una cuestión que viene erosionando notablemente al gobierno. Un rato después, desde EE UU y por teléfono, Javier Milei habló en otro canal y dijo que la senadora había incurrido en una suerte de “spoiler” porque el jefe de gabinete se disponía justamente a hacer eso en cualquier momento. El Presidente se cuido de mostrar disonancias o enojos en su tono. Lo dijo, incluso, calidamente.

Esa concordancia no sería lo que se está sintiendo hacia adentro del Gobierno. Fuentes oficiales cuentan que Karina Milei y parte del Gabinete están furiosos con el movimiento de la jefa del bloque de senadores violetas. Algunos decodifican la aparición de Bullrich como un desmarque.

La senadora habló con el Presidente el lunes por teléfono. Estaba Chile, donde se vio con el mandatario trasandino José Antonio Kast. Le habría planteado lo que piensa pero, dicen en el karinismo, no le avisó que lo diría por la tele. Adorni, se sabe, es de las personas más cercanas a Karina, hoy en llamas por el episodio.

Su enojo contrastaría con cierta algarabía del sector que responde al asesor Santiago Caputo, el otro bando interno del gobierno hoy algo decaído. “Están extasiados los caputistas porque por fin alguien se le anima a Karina”, decían ayer cerca de Bullrich, quien tiene buena relación con el joven asesor. La senadora, de todos modos, no se metió nunca -hasta ahora- en los cortocircuitos entre la hermanísima y Caputo. Pero si coincidiría con él, y con el ministro de Economía Luis Caputo, en la necesidad de ampliar la base de sustentación política del oficialismo a través de algúntipo de acuerdo con el PRO, la UCR y gobernadores aliados. Una alternativa que la secretaria general de Presidencia y los primos Menem aparentemente resisten, enbúsqueda de la pureza identitaria violeta.

“Equipo que gana no se toca. Y LLA, con la construcción que hizo mi hermana, ganó 16 de los 24 distritos. Parece que mi hermana eso lo hace muy bien. ¿Por qué voy a estar interfiriendo?”, dijo el Presidente en el último reportaje como para respaldar lo hecho por su hermana, en quien delegó toda la cuestión política.

¿La presenta o no?

La ira que despertó Bullrich en algunos encumbrados funcionarios karinistas no le preocupa. Menos, después de los dichos de Milei que no llegaron a desautorización. De hecho, el Presidente sí fue enfático en ratificar a Adorni: “No se va ni en pedo”, dijo. Ayer trascendió que el jefe de gabinete, contador de profesión, no aceptará la sugerencia de Bullrich respecto a la celeridad: dicen que presentaría la mentada declaración jurada recién a fin de este mes. Debe llevar su tiempo la creatividad contable.

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Hoy habrá una reunión de gabinete en la Rosada, convocada por Adorni en calidad de ministro coordinador. La jefa del bloque de senadores libertarios asistirá. El Presidente planeaba encabezarla como un nuevo gesto de respaldo a Adorni y para mandar incluso un mensaje interno.

En el universo bullrichista destacan lo que marcan las encuestas. “Patricia significa otra cosa. No sabemos qué ni cuánto exactamente, pero tiene votos propios. Nadie puede hacer lo que hace ella”, graficó un dirigente que trabajó en la campaña presidencial de la ex presidenta del PRO.

Se refieren específicamente a los gestos de autonomía respecto a Karina, quien hace de la obediencia incuestionable una condición crucial para “pertenecer”. Bullrich tiene en claro algo: el Gobierno -huérfanos de profesionales de la política en el Senado- hoy no puede prescindir de ella, aunque nunca dejó de tener sus propios planes a pesar de que renunció al PRO y se afilió gustosamente a La Libertad Avanza. Los sondeos de que consumen en Balcarce 50 reflejan que tiene muy buena imagen, incluso mejor que el Presidente.

Bullrich repite gestos de independencia para reforzar su perfil, que enojan a los Milei: desde un videoclip en redes sociales con estética propia, hasta fotos con sus diputados Damián Arabia y Sabrina Ajmechet en actitud festiva.

La hermana del Presidente también quiso comerle alguna pieza del tablero a Bullrich al acercarse a la ministra de Seguridad actual y ex mano derecha de Patricia, Alejandra Monteoliva. También le cerró la puerta a Diego Valenzuela en la Dirección de Migraciones, lo que molestó a Bullrich. Algunos de los diputados de la ex ministra también fueron seducidos para convertirse en alfiles de Karina. La tensión, como decía ayer una fuente violeta, es indisimulable.

 

 

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