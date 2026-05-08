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Policiales |Un perito lo afirmó durante el juicio oral

Aseguran que Maradona agonizó durante 12 horas

Aseguran que Maradona agonizó durante 12 horas
8 de Mayo de 2026 | 03:17
Edición impresa

La octava audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a dejar escenas de fuerte impacto emocional y declaraciones que podrían resultar determinantes para la causa. Esta vez, el foco estuvo puesto en los detalles de la autopsia y en una frase que resonó con fuerza en los tribunales de San Isidro: “Determinamos 12 horas de agonía”.

El encargado de exponer esa conclusión fue el médico legista Carlos Cassinelli, director de Medicina Legal de la Policía Científica bonaerense y uno de los profesionales que participó tanto de la autopsia como de las pericias realizadas tras la muerte del exfutbolista, ocurrida en el año 2020.

El forense sostuvo que Maradona presentaba un “edema generalizado” y describió un cuadro físico alarmante. “Tenía agua en todo el cuerpo”, afirmó ante los jueces, al detallar que el abdomen contenía cerca de tres litros de líquido y que órganos vitales como el corazón y los pulmones estaban seriamente comprometidos.

Según explicó, el corazón del ex capitán de la Selección pesaba 503 gramos, muy por encima de los parámetros normales, mientras que los pulmones también mostraban un peso excesivo debido a la acumulación de líquido. Para los especialistas, ese estado no se produjo de manera repentina.

“Esto se forma en al menos una semana o diez días”, remarcó Cassinelli, quien además sostuvo que el cuadro “no fue súbito” y que la agonía pudo haberse extendido durante aproximadamente 12 horas antes de su fallecimiento.

Las imágenes y videos de la autopsia exhibidos durante la audiencia generaron momentos de profunda conmoción. De hecho, Gianinna Maradona abandonó la sala antes de la reproducción del material forense. El médico describió que el cuerpo presentaba una marcada hinchazón, espuma en la boca y signos compatibles con una insuficiencia cardíaca severa.

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En ese contexto, también declararon médicos vinculados al sanatorio Ipensa de La Plata, donde Maradona fue evaluado antes de la operación por el hematoma subdural. Uno de ellos fue el traumatólogo Flavio Tunessi, integrante del cuerpo médico de Gimnasia, quien recordó que durante el homenaje por el cumpleaños número 60 del “Diez” ya se lo veía “muy deteriorado”. Tunessi reveló que tanto “Chiqui” Tapia como Tinelli habían advertido el delicado estado de salud del exfutbolista.

 

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