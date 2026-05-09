Santa: volver a la victoria frente a Ciudad

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Santa Bárbara “A” buscará recuperarse del traspié que sufrió el pasado fin de semana contra Olivos, cuando visite a Ciudad de Buenos Aires “A”. El partido, que corresponde a la novena fecha del torneo Metropolitano de hockey femenino de Primera División, comenzará a las 16. El conjunto de Gonnet suma 13 puntos; mientras que Muni se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones con 6 unidades.
En lo que respecta a la divisional F1 se disputará el clásico platense de la jornada, donde Universitario “D” (7 puntos) recibirá en su cancha de arena de Manuel B. Gonnet a Santa Bárbara “E” (7). La tira se jugará en horario invertido, porque lo que choque de primera entre ambos equipos se pondrá en marcha desde las 10:30.
A continuación se detallan el resto de los partidos de los equipos de nuestra ciudad en las diferentes categorías de Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires:
Primera C1: MACABI (12) vs Universitario “A” (14).
Primera C2: Santa Bárbara “B” (12) vs Centro Naval (11) y Banade (15) vs San Luis “A” (18).
Primera D1: Gimnasia “A” (12) vs River Plate “B” (22).
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Primera D2: Santa Bárbara “C” (11) vs Hurling “B” (8), Estudiantes “A” (14) vs Universidad de La Matanza (3) y San Luis “B” (10) vs Martín Güemes (7).
Primera D4: Universitario “B” (13) vs Deportivo Francesa (13) y Almafuerte (8) vs Santa Bárbara “F” (5).
Primera E1: Areco RC (8) vs Universitario “C” (7).
Primera E2: Santa Bárbara “F” (0) vs Boca Juniors “B” (15) y Los Matreros “B” (4) vs Estudiantes “B” (2).
Primera E4: La Martona (14) vs Everton (19).
Primera F2: Arquitectura “C” (12) vs Gimnasia “B” (16).
Primera F4: San Luis “C” (2) vs Deportivo Santa Bárbara “B” (10).
Primera G1: Cardenal Newman “D” (20) vs Asociación Coronel Brandsen (11).
POR MES*
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