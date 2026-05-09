Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

Deportes |Reciben al SIC y cuba respectivamente

La Plata y Los Tilos, locales en el Top 14

En tanto que en Primera A la U será local de San Cirano mientras que San Luis visitará a Curupaytí. Albatros-Tigre en Segunda

La Plata y Los Tilos, locales en el Top 14

Los Tilos quiere recuperarse contra cuba en barrio obrero

9 de Mayo de 2026 | 02:32
Edición impresa

Se viene la 7ma fecha del Top 14 con partido muy atractivos e importantes para los equipos platenses. Mientras que La Plata recibirá al escolta SIC, Los Tilos hará lo propio con CUBA, que tiene los mismos puntos pero ganó un partido menos. Todos los partidos comenzarán a las 15:30.

Los tilenses perdieron en un polémico partido contra CASI y buscarán la recuperación. Para esta tarde el equipo será el siguiente: 1- Manuel Puertas, 2- Cosme Carruccio, 3- Facundo Maffei, 4- Martin Leiva, 5- Luciano Torboli, 6- Felipe Puertas, 7- Eliseo Chiavassa, 8- Bautista Gatti, 9- Pedro Rodriguez Alcobendas, 10- Joaquin Tuculet, 11- Ignacio Guichon, 12- Tomás Fernandez Armendariz, 13- Alfonso Lopez Feybli, 14- Gaston Martinez Salgado, 15- Bautista Santamarina.

En tanto que La Plata RC, que viene de perder un partido apretado contra Belgrano en el tramo final del encuentro, recibirá al SIC, uno de los animadores del torneo y favorito a quedarse con la corona.

No será una parada fácil para los canarios que necesitan sumar para no quedar comprometidos con los puestos de descenso. La formación será: 1- Ariel Del Cerro, 2- Juan Martín Fontán, 3- Martin Patat, 4- Bautista Ozog, 5- Iván Kucic, 6- Francisco Ringuelet, 7- Nicolás Chiappani, 8- Tomás Bernasconi (C), 9- Manuel de la Fuente, 10- Tomás Suárez Folch, 11- Pedro Addiechi, 12- Francisco Paz Rizzoli, 13- Luca Juliano, 14- Francisco Cejas, 15- Francisco Annecchini.

En tanto que por el torneo de Primera A el local será Universitario, que recibe a San Cirano, uno de los animadores y con pretensiones de ascender al Top 14. Partido muy complicado para las Panteras que tendrán un cambio significativo: el ingreso de Blas Rivera Cano por su goleador Lorenzo D’Onofrio. El equipo que dispuso Gabriel Sereno es: Bruno Garay, Manuel Urban (c), Gerónimo Lagana; Bautista Damioli, Juan Herrero D.; Jerónimo Almeida, Joaquín Herrera, Sebastian Portunato; Rivera Cano, Santiago Pereyra; Ato Grassi, Valentino Arturi, Alejo Vergel, Santiago Orrico; Mateo Cechi.

San Luis visitará a Curupaytí con el objetivo de sumar otro triunfo que lo siga acercando a los puestos de ascednso y/o playoffs. Los 15: Joaquin Napolitano, Samuel Juarez, Mateo Calistro; Lahuen Argemi, Santiago Canal; Martin Etchachu, Franco Gnecco, Matias Perisinotto; Martín Aereboe, Segundo Blanco Fresco; Felipe Hernandez, Benjamin Marban, Facundo Gibert, Facundo Cucolo; Felipe Crispo.

LE PUEDE INTERESAR

Santa: volver a la victoria frente a Ciudad

LE PUEDE INTERESAR

Avanzó Cerúndolo y hoy juega Tirante

En Segunda División Albatros quiere seguir su marcha ganadora cuando esta tarde en Hernández reciba a Tigre un partido muy complicado porque son dos equipos con poderío similar. Será una prueba de fuego para el Tricolor que formará con Golisciani, Cisneros, Ardaist; Cochet, Sclani; Toledo, Buonanotte, Bisceglia; Manzo, Santin; Burgos, Malvetti, Ayala, Fariscoy; Joyce.

Por último, en Tercera, Berisso necesita recuperar su identidad luego de dos derrotas. Será visitante de Porteño que ganó un partido y perdió dos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Denuncian incidentes y agresiones entre alumnos en la Facultad de Psicología de la UNLP

VIDEO.- Alquiló un departamento temporario en La Plata y escapó con televisores, muebles y electrodomésticos

Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos para el fin de semana

A Estudiantes el punto ante Cusco le dio aire para lo que se viene

La Municipalidad demandará a los herederos de Aloise para recuperar casi 250 millones de pesos de la demolición del depósito incendiado

Cuál fue la respuesta de Cristina Pérez tras ser acusada por Adorni de “traición”

VIDEO. La Plata: se metió a un departamento trepando un poste, entró por la ventana y terminó escondido debajo de la cama
+ Leidas

Hubo acuerdo y Emiliano Balbín presidirá la UCR bonaerense

“Buscaba las llaves para irse”: un relato clave en la causa Rocío Alvarito

Federico Ayllón será el nuevo titular del radicalismo platense

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local

La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial

Reclamos por una supuesta caída de cobertura del IOMA

El Pincha espera atento el fallo de Conmebol
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

El Pincha espera atento el fallo de Conmebol

Guillermo y el Pata, amigos son los amigos

Última práctica para que Pereyra defina los once
Espectáculos
Brillando fuerte Mirtha se curó y ya está lista para volver
“Hoy no”: la respuesta de Pampita cuando le preguntaron por un nuevo amor
¿El fantasma de Brandoni?: un suceso ¿paranormal? en el Multitabarís generó revuelo
El ratón quiere a Wanda: Disney habría rechazado un reality de Mauro y La China
“Estoy pleno”: Guillermo Francella, feliz por el Platino de Honor
Policiales
“Buscaba las llaves para irse”: un relato clave en la causa Rocío Alvarito
Feroz asalto a alumnos a metros de una comisaría
La historia criminal de “Mantecoso” en La Plata
Nuevo golpe de los “falsos inquilinos” en La Plata
Golpe tras golpe: desbaratan parte de una banda que atacó comercios en la zona de Plaza Rocha
Política y Economía
Milei blinda a Adorni: pero no logra aplacar el escándalo
La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial
Hubo acuerdo y Emiliano Balbín presidirá la UCR bonaerense
Escala la disputa en el PJ por el control de comisiones en el Senado
Operaron a Máximo Kirchner en La Plata por un tumor benigno
La Ciudad
Llaman a participar de una encuesta sobre cómo nos movilizamos los platenses
En algunos barrios sale agua marrón o por goteo
VIDEO. Silbidos, una promesa y 6 décadas de amor
VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local
Demanda millonaria de la Comuna a Aloise

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla