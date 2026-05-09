La Plata y Los Tilos, locales en el Top 14

Se viene la 7ma fecha del Top 14 con partido muy atractivos e importantes para los equipos platenses. Mientras que La Plata recibirá al escolta SIC, Los Tilos hará lo propio con CUBA, que tiene los mismos puntos pero ganó un partido menos. Todos los partidos comenzarán a las 15:30.

Los tilenses perdieron en un polémico partido contra CASI y buscarán la recuperación. Para esta tarde el equipo será el siguiente: 1- Manuel Puertas, 2- Cosme Carruccio, 3- Facundo Maffei, 4- Martin Leiva, 5- Luciano Torboli, 6- Felipe Puertas, 7- Eliseo Chiavassa, 8- Bautista Gatti, 9- Pedro Rodriguez Alcobendas, 10- Joaquin Tuculet, 11- Ignacio Guichon, 12- Tomás Fernandez Armendariz, 13- Alfonso Lopez Feybli, 14- Gaston Martinez Salgado, 15- Bautista Santamarina.

En tanto que La Plata RC, que viene de perder un partido apretado contra Belgrano en el tramo final del encuentro, recibirá al SIC, uno de los animadores del torneo y favorito a quedarse con la corona.

No será una parada fácil para los canarios que necesitan sumar para no quedar comprometidos con los puestos de descenso. La formación será: 1- Ariel Del Cerro, 2- Juan Martín Fontán, 3- Martin Patat, 4- Bautista Ozog, 5- Iván Kucic, 6- Francisco Ringuelet, 7- Nicolás Chiappani, 8- Tomás Bernasconi (C), 9- Manuel de la Fuente, 10- Tomás Suárez Folch, 11- Pedro Addiechi, 12- Francisco Paz Rizzoli, 13- Luca Juliano, 14- Francisco Cejas, 15- Francisco Annecchini.

En tanto que por el torneo de Primera A el local será Universitario, que recibe a San Cirano, uno de los animadores y con pretensiones de ascender al Top 14. Partido muy complicado para las Panteras que tendrán un cambio significativo: el ingreso de Blas Rivera Cano por su goleador Lorenzo D’Onofrio. El equipo que dispuso Gabriel Sereno es: Bruno Garay, Manuel Urban (c), Gerónimo Lagana; Bautista Damioli, Juan Herrero D.; Jerónimo Almeida, Joaquín Herrera, Sebastian Portunato; Rivera Cano, Santiago Pereyra; Ato Grassi, Valentino Arturi, Alejo Vergel, Santiago Orrico; Mateo Cechi.

San Luis visitará a Curupaytí con el objetivo de sumar otro triunfo que lo siga acercando a los puestos de ascednso y/o playoffs. Los 15: Joaquin Napolitano, Samuel Juarez, Mateo Calistro; Lahuen Argemi, Santiago Canal; Martin Etchachu, Franco Gnecco, Matias Perisinotto; Martín Aereboe, Segundo Blanco Fresco; Felipe Hernandez, Benjamin Marban, Facundo Gibert, Facundo Cucolo; Felipe Crispo.

En Segunda División Albatros quiere seguir su marcha ganadora cuando esta tarde en Hernández reciba a Tigre un partido muy complicado porque son dos equipos con poderío similar. Será una prueba de fuego para el Tricolor que formará con Golisciani, Cisneros, Ardaist; Cochet, Sclani; Toledo, Buonanotte, Bisceglia; Manzo, Santin; Burgos, Malvetti, Ayala, Fariscoy; Joyce.

Por último, en Tercera, Berisso necesita recuperar su identidad luego de dos derrotas. Será visitante de Porteño que ganó un partido y perdió dos.