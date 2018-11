Los partidos se definen en las áreas, Gimnasia falló en las dos y perdió bien

Por WALTER EPÍSCOPO.- Cuando atacó, la Academia fue demasiado para el Lobo, que para colmo de males no aprovechó sus oportunidades en el arco de enfrente ante una defensa visitante floja. Los mens sana siguen sin poder encontrar su mejor versión

Por WALTER EPÍSCOPO

wepiscopo@eldia.com

No hay mucho misterio, si fallás en tu área, no das sensación de seguridad, y cuando atacás y lográs quedar cara a cara con el arquero rival fallás, tenés muchas probabilidades de perder. Y a veces podés perder mal. Ayer en el Bosque Racing le ganó a Gimnasia 3 a 0, y le hizo precio. De no ser por algunas intervenciones de Alexis Martín Arias, el resultado podría haber sido más abultado.

El Lobo perdió bien ayer ante el líder de la Súperliga, que llegó a 60 y 118 con la consigna de llevarse los tres puntos, y lo consiguió. A los 10 minutos del primer tiempo, Martín Arias ya había salvado dos veces la caída de su arco. Cuando atacaba y aceleraba, la Academia metía miedo ante una defensa Tripera frágil.

La mitad de la cancha fue zona de tránsito, y tanto Fabián Rinaudo como Lorenzo Faravelli trataban de recuperar y jugar claro, pero no siempre conectaban con sus compañeros, que estaban en otra sintonía. Solo con voluntad no alcanza, y a pesar de las ganas de Comba y Tijanovich, le costaba mucho a los de Troglio empujar hacia el arco del Bosque a la visita. Igualmente Javier García se tuvo que revolcar en un par de oportunidades. Lo tuvo Comba (tras centro de Tijanovich), pero enseguida Centurión aprovechó una mala salida desde el fondo y por poco no terminó en gol.

A los 30 minutos llega un momento clave. Un primer córner para Racing que no fue desde la izquierda, protestó el Lobo; y pegado llegó otro desde la derecha. Centurión le ganó a todos arriba de cabeza y esta vez Martín Arias no pudo hacer nada.

Antes del cierre, en los pies de Faravelli hubo dos clarísimas. A los 42 minutos la salvó Sigali en la línea, y tres minutos después su remate murió en las manos de García.

En el complemento, el equipo de Chacho Coudet golpeó en el arranque y fue determinante. A los 8 minutos Racing tocó por el sector derecho, se mandó Pillud a espaldas de Melluso (tampoco llegó al cierre Guiffrey) el cuatro de la Academia sacó un centro rasante al punto de penal por donde entró muy (pero muy) solo Lisandro López que venció a Martín Arias con un remate seco de zurda. Era el 2-0 y parecía irremontable. Y así fue.

Comenzaron los cambios. El aliento de la gente empujando al equipo, que fue con más ganas que ideas. Nervioso, mientras el reloj corría y perdiendo 2-0, todo se hizo más dificil por que aparecían desencuentros entre los propios compañeros.

Igualmente Gimnasia se la jugó y fue en busca del descuento. Creció Melluso por izquierda, Tijanovich las peleó todas y el ingreso del Bochi Licht le dió claridad a la idea de atacar. Silva errático e impotente por que buscó la pelota pero nunca le llegó. El Mono Gómez otra vez no apareció y el equipo lo extrañó.

Ya como un zaguero, desde el fondo Rinaudo también intentó empujar, pero los de Avellaneda sacaron todo. La visita trató de enfriar el juego haciendo todo muy lento ante la pasividad exasperante del árbitro Pablo Echavarría que complicó el mismo el partido con sus fallos.

Los dueños de casa se lanzaron al ataque sabiendo que se podían exponer a una contra letal de la visita que cuando atacaba, lo hacía con velocidad y mucha gente. El Lobo fue y no aprovechó las situaciones que tuvo una vez más y el sueño de descontar se fue diluyendo.

Sobre los 40 minutos tras un centro desde la derecha, la pelota pica dentro del área y le pega en la mano derecha a Rinaudo que estaba junto a Cristaldo. Fue una mano totalmente casual, Fito no quiso tocarla con la mano, pero Echavarría cobró penal. Licha López tomó la pelota y sacó un violento derechazo alto a la derecha de Martín Arias que fue hacia ese sector, pero el disparo fue inatajable. Era el 3-0 lapidario.

Racing demostró su jerarquía individual y oficio; Gimnasia volvió a cometer errores que terminó pagando con goles en su propio arco y encima volvió a fallar en el de enfrente. Así, siempre se hará dificil ganar.