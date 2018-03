Otro golpe en un edificio: dos ladrones armados robaron tres departamentos

Los delincuentes despertaron a dos familias de un primer piso de una torre de 524, 115 y 116, y les hicieron vivir una madrugada de terror. Entraron a las patadas, amenazaron a las víctimas y se llevaron de todo

Los robos en edificios se convirtieron, en los últimos meses, en un preocupante fenómeno delictivo en la Ciudad.

En la mayoría de los casos, los ataques se registran -tanto de día como de noche- cuando los propietarios de los departamentos están ausentes.

Sin embargo, ayer se dio otra situación mucho más violenta: con gente durmiendo.

El caso tuvo lugar en un complejo habitacional de la localidad de Tolosa.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, mientras dos familias descansaban con sus pequeños hijos, dos delincuentes fuertemente armados se colaron por la fuerza y les hicieron vivir una pesadilla.

Al parecer, los ladrones lograron vulnerar la seguridad del lugar directamente a patadas.

El horror duró al menos 40 minutos, en los cuales tuvieron a su merced a dos matrimonios que habitan el primer piso de una torre de la calle 524 entre 115 y 116.

También hubo un tercer ataque, aunque en ese caso en la vivienda no había nadie.

“DALE TODO O ESTE TE MATA”

Cuando este diario llegó por la tarde a la escena del robo, ya desde la vereda se percibían los golpes de martillo que efectuaba uno de los damnificados. Procuraba así enderezar la puerta de su departamento, violentamente doblada por los intrusos.

En un departamento de al lado, también con la puerta de entrada abierta, se hallaba un joven de 21 años que también recibió la desagradable “visita” de los delincuentes, cuando descansaba junto a su mujer y el hijo, de sólo dos años de edad.

Por las secuelas de los daños en las tres puertas violentadas, se cree que fueron abiertas a patadas

Claudio Gómez (44) y Luciano Ruiz Paoli (21), los damnificados, coincidieron en puntualizar ante EL DIA que “esto pasó a las cuatro y media de la mañana, cuando estábamos durmiendo”.

En esos instantes, Gómez se hallaba acompañado por su mujer y sus cuatro hijos menores de edad: un varón de 14 años y tres nenas de tres, siete y ocho años.

Por su parte, Ruiz Paoli se hallaba junto a su joven pareja y el hijo de dos.

Para acceder al interior de ambas viviendas, los dos delincuentes provocaron serios destrozos a las puertas de ingreso. Y cuando lograron el propósito de meterse, se encargaron de sembrar el pánico entre las víctimas.

En tal sentido, Claudio Gómez le contó a este diario que “primero zamarrearon a mi mujer, hasta que consiguieron despertarla. Ella hizo lo mismo conmigo y al abrir los ojos observé que la sacaron de la cama para llevarla al living”.

“A mí me pidieron enseguida que les diera dinero y la llave del auto. Pero como les expresé que plata no tenía, entonces me dijeron `bueno, entonces poné todo lo de valor que tengas en una frazada`. Y no tuve más remedio que obedecer, porque los dos estaban con armas de fuego”, consignó.

Consultado sobre lo que le sustrajeron, detalló que “se llevaron tres televisores, la play station 3, un dvd y un celular”.

De inmediato, reflejó que “luego nos hicieron ir con mi mujer al departamento de al lado, donde vive Luciano con su pareja y el hijo de 2 años”.

“Nos encerraron primero con mi mujer y Luciano en el baño, para posteriormente llevarnos a todos a una pieza”, mencionó Gómez.

Sobre los asaltantes, citó que “uno de ellos era el que estaba más nervioso, por lo que el cómplice llegó a advertirme `dale todo, porque éste te mata`”.

“NO PRENDAN LAS LUCES”

Mirando y escuchando atentamente el relato de su vecino y compañero en desgracia, Luciano Ruiz Paoli aludió a que los delincuentes “estaban obsesionados con no ser descubiertos por quienes estuvieran afuera”.

Al respecto, señaló que “nos pedían que no encendiéramos las luces. Y hasta uno de ellos escuchó que por la vereda pasaba un perro, por lo que le pidió a su cómplice que se fijara si el perro estaba con su dueño”.

Luciano informó que “a nosotros nos robaron 7.000 pesos, dos televisores, un equipo de música, un dvd portátil, dos celulares y el auto de mi trabajo, un Peugeot 208 rojo, que luego apareció incendiado y abandonado en la esquina de 3 bis y 514”.

En el hecho, interviene la comisaría sexta, con conocimiento de la UFI de Autores Ignorados de La Plata.