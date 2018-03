El Tribunal Oral Federal 4 juzgará a Lázaro Báez por lavado de activos 

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 resultó sorteado hoy para juzgar al detenido empresario Lázaro Báez y a los demás procesados, entre ellos sus hijos, en la causa por supuesto lavado de dinero. El TOF 4 fue elegido en ligar del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) 9 que había salido a principio de febrero pero que no estaba habilitado, según determinó la Corte Suprema de Justicia la semana pasada.

El máximo tribunal emitió el jueves pasado una acordada en la que determinó que el TOCF 9 había sido conformado de manera irregular porque sus integrantes no habían sido elegidos por los mecanismos previstos para designar jueces federales. El TOCF 9 se había creado a partir de la ley 27.307, que dispuso que cinco tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires pasaran a tener competencia federal, algo que solo se hizo efectivo en el caso de ese tribunal que había salido sorteado para juzgar a Báez.

En su acordada de la semana pasada, la Corte remarcó que un juez ordinario no puede convertirse en juez federal sin la aprobación del Senado, y que no pueden sortearse causas entre tribunales "que no cuenten con la previa habilitación" del máximo tribunal. El TOF 4 está integrado por Néstor Costabel y Pablo Bertuzzi, mientras que su tercer integrante, Leopoldo Bruglia, acaba de pasar a la Cámara Federal porteña por lo que deberá recurrir a un juez subrogante.

En la actualidad, El TOF 4 es el que encabeza el juicio oral y público en el que se juzga la supuesta responsabilidad del detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en la tragedia ferroviaria de Once. Antes de que la Corte deshiciera el sorteo anterior, el TOCF 9 había recibido del Tribunal Oral Federal 2 la causa contra Báez y la ex presidenta Cristina Kirchner por el supuesto direccionamiento de la obra pública desde el Estado en favor del empresario, para que se juzgara en un mismo juicio con el caso de lavado.

El viernes pasado la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública volvió la semana pasada al TOF 2, según confirmaron a Télam fuentes judiciales. La causa por lavado de dinero contra Báez había sido elevada a juicio oral por el juez Sebastián Casanello el último día hábil de diciembre, pero como lo hizo después de las 13.30 -tope del horario judicial- el sorteo se postergó hasta después de la feria judicial.

A Báez se lo investiga por las maniobras realizadas a través de la financiera SGI -conocida también como "La Rosadita"- con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, que habrían sido logradas a través de facturas truchas que simularon gastos en los contratos de obra pública de las empresas de Báez con el Estado nacional, según la investigación judicial.

En el mismo juicio serán juzgados Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez, los cuatro hijos del empresario que amasó su fortuna como concesionario de obra pública, entre otros. También serán sometidos a juicio el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, ambos detenidos; el valijero Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar y Fabián Rossi, el ex marido de Ileana Calabró. Baéz se encuentra detenido desde el 5 de abril de 2016, cuando aterrizó en el aeródromo de San Fernando (provincia de Buenos Aires) proveniente de Santa Cruz, porque el juez Casanello determinó que había peligro de fuga dado que había emprendido un viaje en avión sin informar el plan de vuelo.