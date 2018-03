La oposición cerró filas para frenar la llegada de Farmacity a la Provincia

| Publicado en Edición Impresa

La intención de la empresa Farmacity de desembarcar en territorio bonaerense sufrió un revés en la última sesión de la Cámara de Diputados provincial, cuando todos los bloques opositores se alinearon para hacer avanzar un proyecto que busca impedir ese movimiento.

El proyecto, del diputado massista Lisandro Bonelli, tiene como objetivo “aclarar” los alcances de la Ley 10.606 que regula el funcionamiento de la farmacia de la provincia de Buenos Aires, donde establece que el artículo 14 debe ser taxativo, no enunciativo, por lo que todo aquel que no esté contemplado por esa norma no podrá comercializar medicamentos.

El Frente Renovador logró darle consenso a un proyecto que quedó estimado para la próxima sesión y que plantea la necesidad de poner un freno al avance de la multinacional, a través de la defensa y el refuerzo de la actual Ley de Farmacias.

En el proyecto, el legislador sostiene que la empresa “quiere meterse en la venta y distribución de medicamentos” sin tener profesionales de farmacia como establece la ley que rige actualmente.

“El recurso tiene nombre y apellido, se llama Mario Quintana, Vicejefe de Gabinete de la Nación, y uno de los dueños de la cadena Farmacity, quien busca instalarlo en la Provincia”, expresó Bonelli. “Si ingresa Famacity a nuestra Provincia, el acceso a los medicamentos se hará más difícil para todos los vecinos. No podemos dejar en manos de sociedades anónimas el acceso a los medicamentos”, agregó.