El productor dijo que el recital de La Renga de Mar del Plata no está suspendido

El productor Pablo Baldini, encargado del recital del grupo de rock La Renga previsto para el próximo 7 de abril en el estadio Jose María Minella de Mar del Plata, expresó hoy que "el concierto no está suspendido", al mismo tiempo que dijo que el hecho de que el gobierno bonaerense "no tenga los efectivos policiales para brindar la seguridad es un claro mensaje de censura a la cultura, al rock nacional, a La Renga".

A raíz de que la departamental Mar del Plata de la Policía de Buenos Aires informó que no cuenta con el personal para brindar la seguridad el día del recital de La Renga, Baldini dijo "esto es claramente un acto de censura a la cultura, al rock. Hemos visto cómo la provincia cubre un clásico de fútbol como es River-Boca y no pueden garantizar la seguridad del recital, que lleva alrededor de unos 300 policías, la mitad de lo que requiere un Superclásico".

Baldini dio una conferencia de prensa a mediodía en las oficinas de su productora NA Producciones, de esta ciudad balnearia, y señaló que "hoy me entero que está en riesgo la realización del recital y todo porque la provincia no cuenta con el personal para brindar la seguridad para dicho evento".

7 de Abril 2018 #LaRengaMarDelPlata Entradas en venta desde el lunes 5 de marzo pic.twitter.com/4aAOlBWKUc — La Renga (@larenga) 26 de febrero de 2018

Baldini agregó: "Hable con los músicos de la Renga y están re-molestos, no lo pueden creer. Ellos lo tomaron como un claro mensaje de censura a la cultura al rock, y de estigmatización a los jóvenes de remera negra". Luego, recordó que "tocaron en las provincia de Córdoba y Neuquén y no pueden tocar acá en esta provincia", y continuó: "El gobierno provincial no pueden garantizar un evento de 30 o 40 mil jóvenes en el estadio de Mar del Plata".

Relató que "me entere esta mañana, cuando me hacen llegar una nota que lleva la firma del jefe de la departamental de Mar del Plata, comisario mayor Ruben Osvaldo Soria, donde dice que 'por razones de operatividad esta Jefatura Departamental no podrá brindar la seguridad en el evento requerido'", añadio Baldini.

Baldini dijo no entender que "una provincia como la de Buenos Aires, que tiene posiblemente la fuerza más importante de la Argentina, entre 80 y 100 mil efectivos, no puede brindar la seguridad de un evento donde van a ir unos 40 mil jóvenes". Aclaró entonces que "cada vez que yo hago un show, un espectáculo o un evento, lo pago, no es que le pido a la provincia los efectivos y no les pago. Acá se paga todo: el alquiler del estadio, a los efectivos y todo los elementos que me pide la municipalidad para llevar a cabo un evento de esta envergadura".

Por ultimo, aclaró que "el recital no está suspendido por el momento y, llegado el caso que la provincia no revierta su decisión, se les devolverá a cada uno de los jóvenes las entradas que compraron, pero por ahora -reiteró- nada está suspendido".

Por su parte, el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, dijo que "no pondría la firma para la realización del show, si no hay policías, porque no quiero que haya posibilidades de que pase en la ciudad lo que pasó en Olavarría con el show del 'Indio' Solari, donde murieron dos personas".

"Hoy sería muy fácil deslindar responsabilidades y decir que es un problema de la provincia o de la productora, pero no, porque también es un problema de Arroyo, que tiene que velar por la seguridad de todos los marplatense y de aquellos que visitan la misma", añadió el jefe comunal. "Será autorizado en función de la ordenanza y la legislación y los elementos de seguridad que tenga que existir o haber para un evento de esta magnitud, para que el día de mañana no tengamos que lamentar ninguna desgracia", finalizó Arroyo.