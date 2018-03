A los besos con Pico Mónaco en vivo, Pampita anunció el horario de su programa de TV

Pampita y Pico Mónaco parecen estar viviendo un nuevo momento de mucho amor. La modelo visitó al ex tenista en su ciclo de televisión y, sin disimular el cariño entre ambos, hizo importantes anuncios sobre su futuro.

Pampita acudió como invitada sorpresa al programa que conduce su pareja, Pico Mónaco, con quien no pudo evitar los besos en cámara desde que entró al piso.

Fue allí mismo, mientras seguía a los abrazos con el ex tenista, donde la modelo reveló el horario de "Pampita Online", ciclo que será emitido por Telefe.

“Arranca en abril a las 11 de la mañana. No nos van a mover. Me van a dar el mejor horario para que no nos destruyan y para empezar. Hay que tener un voto de confianza”, contó finalmente.

En el panel estará acompañada por Barbie Simons, Angie Balbiani, Luis Piñeyro y “unas chicas que son diosas, muy buenas curvas, rubias las dos”, según las describió Carolina, sin revelar sus nombres.