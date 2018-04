Con Gioja a la cabeza, distintos sectores del peronismo criticaron la intervención del PJ

El titular del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, responsablizó al presidente Mauricio Macri y al gobierno nacional por la intervención del mayor partido de la oposición y ratificó que apelará el fallo de la jueza federal María Romilda Servini. "Hay una clara intención del gobierno nacional en la intervención del principal partido opositor", dijo Gioja.

Luego, frente a los periodistas, Gioja reiteró que "es una clara intromisión del señor (Mauricio) Macri y sus colaboradores". "Vinieron por esto. La verdad que no entendemos por qué", dijo el diputado nacional en las puertas de la sede partidaria, en Matheu 130, en el barrio de Once.

El ex gobernador de San Juan rechazó que el PJ esté acéfalo: "Acá hay un consejo nacional que se reunió hace 15 días y vinieron 55 de sus 70 miembros. Hemos normalizado distritos complicados: Jujuy, Mendoza, Misiones, Santa Fe". Minutos antes, Luis Barrionuevo, designado interventor judicial del PJ, había anunciado que iba a pedir el desalojo del edificio partidario, pero Gioja aseguró que "no va a pasar nada".

LEA TAMBIÉN: Tensión en la sede del PJ Nacional por la intervención dictada por la Justicia

"No sé, espero que no. Lo único que falta es que venga la policía a desalojarnos", agregó el legislador. Consultado sobre si había dialogado con Barrionuevo, Gioja dijo que habló, pero, con ironía, remató: "No sé si era Barrionuevo". Por otro lado, el dirigente sanjuanino recordó que todo proceso judicial tiene "la instancia de apelación", y anunció que "lo importante es que tenemos las condiciones firmes de seguir trabajando".

En tanto, el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ (FpV-PJ) afirmó hoy que la intervención del partido es "un intento de proscripción al principal partido opositor" y denunció "una clara maniobra de persecución política".

El bloque de diputadas y diputados nacionales del FPV-PJ expresa su rechazo a la intervención del Partido Justicialista. pic.twitter.com/e2UE4hozTl — Diputados FpV-PJ (@DiputadosFPV_pj) 10 de abril de 2018

"Claramente buscan truncar el camino de la unidad del PJ para dejar fuera de la cancha al principal partido opositor", denunciaron los diputados a través de un comunicado emitido esta tarde.

En el documento expresaron que rechazan "enérgicamente la intervención al Partido Justicialista" y denunciaron "una clara maniobra de persecución política".

El ex diputado nacional del PJ Héctor Recalde dijo hoy que "detrás de la intervención del PJ está la mano del Gobierno", y que el presidente "(Mauricio) Macri está buscando la reelección, y para eso quiere dividir al PJ".

"Detrás de esto está la mano del Gobierno que habrá influido con argumentaciones para lograr la cautelar", dijo hoy Recalde en una entrevista con Radio Online, en la que denunció que "hay un interés detrás de la intromisión y algún acuerdo previo".

"La única manera que tiene Macri de lograr la reelección es dividir al peronismo, que es un movimiento muy amplio, con matices y diferencias, y cuyo instrumento electoral es el Partido Justicialista", afirmó.

El diputado nacional del bloque del Frente para la Victoria (FpV) Daniel Filmus calificó la intervención del PJ como un hecho de "gravedad sin precedentes" y anunció que mañana a las 16 la conducción del Partido Justicialista brindará una conferencia de prensa en su sede partidaria de Matheu 130.

"En la práctica esto significa una proscripción al Partido Justicialista", dijo Filmus a la prensa, y adelantó que mañana estarán presentes en la sede partidaria “todos los gobernadores que integran la conducción del Partido Justicialista" para "denunciar" la intervención dispuesta por la jueza federal María Romilda Servini en un fallo conocido hoy.