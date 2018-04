La guerra entre Sanz y Natacha recrudece con filtración de videos

El fin de semana aparecieron imágenes muy subidas de tono del periodista. Jaitt intentó ligarlos a la red de pedofilia

Los videos no revelan relación con la red de pedofilia, a pesar de las declaraciones de Natacha / web

El periodista Juan Cruz Sanz atraviesa un duro momento luego de que se filtraran en la web una serie de videos y fotos íntimas donde se lo ve consumiendo drogas y practicando actos sexuales.

Sanz había sido uno de los apuntados por Natacha Jaitt en sus supuestas revelaciones sobre la red de pedofilia, y llegó a ligarlo directamente a Leo Cohen Arazi, imputado en la causa, aunque la mediática nunca mostró pruebas de estas acusaciones. Y, al aparecer los videos en los grupos de WhatsApp durante el fin de semana, la morocha aprovechó para señalar que las imágenes subidísimas de tono de Sanz eran pruebas de su delinquir: sin embargo, los videos no muestran delito alguno, ya que pertenecen al ámbito privado, y de ninguna manera lo ligan a actos de pedofilia.

Pero Natacha mostró las imágenes en su cuenta de Twitter e insistió sobre este punto: “Acá no es ni la falopa ni el vibrador, acá es la PEDOFILIA CON LA RED DE LEO COHEN ARAZI Usando todo estoooo!!!”, dijo Natacha, a pesar de la falta de evidencias en los videos filtrados sobre una relación con la red de pedofilia.

Para Sanz, dijo el fin de semana su abogado Mariano Cúneo Libarona, la filtración resultó particularmente dañina ya que no solo atañe a su carrera sino a su familia (es padre de dos hijos).

“Aparecieron estas cosas que le atribuyen, yo no las vi bien, no las veo muy claras… pero me parece que conciernen a sus acciones privadas”, dijo el letrado, quien afirmó que Sanz está “muy dolido” y que seguirán con las acciones legales que realizaron tras la primera aparición de Natacha en “La Noche de Mirtha”, donde la mediática mencionó por primera vez al periodista.

“A nadie le gusta que se le metan en su teléfono, en su computadora y le saquen cosas y empiecen a difundir y viralizar actos privados de un ser humano”, apuntó Cúneo Libarona, y agregó que “estamos evaluando varios caminos y estrategias jurídicas. Yo no sé de dónde viene esto, pero lo vamos a averiguar”.