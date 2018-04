Moyano llamó a "construir la unidad" de los trabajadores contra el Gobierno, en un acto en Ferro

El secretario general de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano, apeló hoy a "construir la unidad para mantener la dignidad de los trabajadores", en un acto realizado en el microestadio del Club Ferrocarril Oeste, convocado por la Corriente Federal de la CGT, las dos CTA, y movimientos sociales, en conmemoración del primer paro contra la dictadura, en 1979, y en vísperas del 1 de Mayo, el Día Internacional de los Trabajadores.

"Les digo compañeros que tenemos que luchar para comenzar a construir una unidad que nos permita mantener la dignidad de los trabajadores, para en las urnas derrotar a este gobierno que va contra todas nuestras conquistas", afirmó el líder de los camioneros.

"No nos tenemos que equivocar a la hora de votar", advirtió Moyano, ante la concurrencia que se dio cita en el miniestadio de Ferro, durante el cual se recreó toda la liturgia del movimiento obrero y del peronismo, con bombos y cánticos y fuertes consignas contra el gobierno de Mauricio Macri.

Moyano aseguró que en este acto "se encuentran presentes los que luchan" y agregó: "Pienso que cuando pase esta época y me pregunten porque estamos tan mal, yo y los compañeros no van a poder decir que no fue porque no luchamos; es por eso que tenemos que construir la unidad para seguir luchando", señaló Moyano.

El dirigente sindical y ex secretario general de la CGT se refirió a su situación judicial, al asegurar que a los luchadores "siempre los persiguieron". "Antes te tiraban con los fierros, ahora lo hacen con parte de la prensa y la Justicia. Usan para causarme hombres de prestigio como (Pablo) Bebote Álvarez", remarcó Moyano en referencia al ex jefe de la barrabrava de Independiente, el club que el dirigente preside desde 2014.

Luego habló Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, quién advirtió que "si el Gobierno sigue avanzando con los tarifazos y contra los derechos y conquistas, el movimiento obrero irá hacia un paro general".