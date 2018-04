El juez Moro ordenó la prisión de Lula y le dio plazo hasta las 17 para entregarse

El ex presidente debería quedar hoy detenido, pero se especula con otro pronunciamiento de la Corte Suprema el próximo miércoles, que allanaría su liberación. En tanto el PT no baja su candidatura

SAN PABLO

El juez brasileño Sergio Moro ordenó ayer la captura del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien le dio plazo hasta hoy a las 17 (hora de Brasil y de Argentina) para presentarse y quedar detenido en la sede de la Policía Federal de Curitiba para cumplir su condena a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de activos.

La decisión fue tomada luego de que Moro recibiera un oficio del Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre pidiendo la detención del ex mandatario al juez del Lava Jato.

OPORTUNIDAD DE PRESENTARSE

Moro escribió en su fallo que “en atención a la dignidad del cargo que ocupó, le concedo (a Lula) la oportunidad para presentarse voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17 de mañana” (por hoy). Mientras que el PT aconsejó que se presente a la Justicia.

Moro pidió a la Policía Federal no esposar al ex presidente, quien acusó al magistrado por persecución política ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El ex presidente, al conocer la noticia, salió en automóvil del Instituto Lula en el barrio de Ipiranga de San Pablo hasta la sede del Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, su cuna política.

Bocinazos y fuegos artificiales fueron lanzados en las inmediaciones de la Avenida Paulista de San Pablo luego de que se conociera la decisión del magistrado de la Operación Lava Jato. La rápida decisión tomó de sorpresa hasta a la Policía Federal. Para el PT, fue un balde de agua fría a los planes de último momento porque suponían que la captura sería el próximo martes 10.

El miércoles puede ser clave: el juez de la Corte Marco Aurelio Mello anunció que tratará la cautelar presentada hoy en carácter de urgencia para tratar la inconstitucionalidad de la prisión en la segunda instancia. “Llegamos a un desgaste innecesario, voy a llevar el caso a la Corte, donde ya hay mayoría”, sostuvo Mello, quien votó a favor de Lula el miércoles.

En San Pablo, Lula evaluó con la dirigencia del PT en la sede del partido su futuro y el de la fuerza luego de que el Supremo Tribunal Federal rechazara por 6 votos contra 5 el pedido de Lula para seguir en libertad hasta que se agoten todos los recursos de su condena a 12 años y un mes de prisión.

“Lula está sereno y con la tranquilidad de los inocentes”, dijo la presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann. “Este principio de presunción de inocencia será restablecido en la Corte, pero le fue retirado un derecho a un hombre inocente”, agregó Hoffmann, quien acusó a la presidenta del máximo tribunal, Carmen Lucia Antunes, de haber usado el cargo “para un objetivo no republicano”. “Si hay algún tipo de violencia contra Lula, lo consideraremos un preso político”.

Los jefes de bloque del PT en Diputados y en el Senado, Paulo Piimenta, y Lindbergh Farias, dijeron que la candidatura de Lula se mantiene. Según indicó un portavoz del partido de Lula, la estrategia es llegar a la Justicia electoral, el 15 de agosto, para registrar la candidatura del ex mandatario, favorito en las encuestas, para forzar a ese tribunal a evaluar si está capacitado para anotarse. Es decir, Lula puede seguir siendo candidato hasta que lo objete la Justicia electoral.

La Ley de Ficha Limpia impide a un condenado en dos instancias presentarse como candidato, pero esto es en otro fuero, el electoral, que maneja sus tiempos y sus excepciones, y no tiene nada que ver con la causa penal de la Operación Lava Jato. “Lula es nuestro candidato”, reafirmó Hoffmann, y añadió que el ex mandatario, quien no formuló declaraciones tras el fallo adverso de anteanoche, “está bien, sereno”, con “la conciencia tranquila de los inocentes”.

“No tengo dudas de que marcará negativamente la imagen de Brasil en el exterior, estamos poniéndonos como una republiqueta bananera”, añadió Hoffmann.

“Condenar al mayor político de la historia, al político que lleva adelante la preferencia electoral, es violencia. Lula es nuestro candidato porque es inocente y será candidato porque llevará esperanza a la recuperación del país”, remarcó. (AP, EFE AFP y TÉLAM)